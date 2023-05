¿Quién es Dan Fallows, el creador del coche de Aston Martin F1?

El equipo Aston Martin ha dado un salto de calidad enorme en la temporada 2023 de Fórmula 1, y uno de los responsable de ello es Dan Fallows. Su nombre ha estado relacionado al éxito de los de Silverstone desde que Fernando Alonso se subió al primer podio del año en Bahrein, por lo que es momento de conocer quién es.

¿Quién es Dan Fallows?

Como él mismo explica en un vídeo grabado por la escudería británica, se trata del director técnico del equipo Aston Martin de Fórmula 1, y su "trabajo es el de revisar todas las tareas técnicas de la escudería, y eso incluye el diseño y la aerodinámica, así que en realidad es fabricar el coche, diseñarlo desde el inicio, enviarlo a que lo hagan, su montaje y cuando eso acaba, ir con el equipo a los fines de semana".

Antes pasó un tiempo como responsable aerodinámico en Red Bull, pero el proyecto de Lawrence Stroll le convenció para pasar unos meses de gardering [tiempo que pasan los empleados de un equipo sin trabajar antes de ir a un rival para no desvelar los secretos] antes de unirse a los de verde.

"Creo que Lawrence [Stroll] está muy contento con el progreso que hemos hecho, esperemos que sea así. Él nos dice que 'estamos en una aventura a largo plazo', y su visión para el equipo es la de luchar por victorias y campeonatos", dijo Dan Fallows. "Este año, el monoplaza está en la primera parada del camino. No lo vemos como un éxito en sí, es genial, pero lo que necesitamos es estar en lo más alto de la parrilla, necesitamos pelear por triunfos y mundiales".

¿Cuál es el trabajo de Dan Fallows en Aston Martin F1?

Con 49 años, el ingeniero británico viaja "un poco más de lo habitual", lo que le lleva un poco de carga adicional, además de que está "lejos de la familia", lo que a veces no es lo que desea: "Creo que para el equipo que va a las carreras, con 23 este año, es un compromiso extraordinario, en especial para esa gente".

"Personalmente, es increíble ir a las carreras para ver al equipo y cómo rinde el coche. Hay padres en el colegio de mis hijos que son aficionados de la Fórmula 1 y que ven la prensa, por lo que tengo conversaciones interesantes sobre la escudería y nuestro éxito, algo que es impresionante, pero también hay algunas personas que no saben nada y también es agradable [tener ese momento]", explicó Dan Fallows.

"Pienso que mis hijos están un poco confusos con todo eso, y no están interesados en nada de la Fórmula 1, quizá en el futuro, pero quién sabe", continuó el inglés. "Ven las carreras de vez en cuando, e iré a Silverstone este año con ellos, aunque mi hija, que es más joven, no está interesada en lo que pase, por lo que será bueno ver cómo reaccionan. Creo que está más nerviosa sobre pasar el día en las carreras, pero espero que algún día muestre algo de interés".

¿Cómo es trabajar en la F1 para Dan Fallows?

El británico lo tiene muy claro, puesto que siempre quiso dedicarse a la profesión que ahora ejerce. Desde muy temprano quería ser ingeniero, y lo ha conseguido en la máxima categoría del automovilismo: "Para mí, trabajar en un deporte así, con la velocidad de la investigación y el desarrollo, siempre he querido ser un ingeniero, pero quería trabajar en un ambiente en el que las cosas fueran rápido".

"He sido un seguidor de la Fórmula 1 desde que era un niño, incluso cuando no estaba dentro del paddock lo veía, así que me gustaría decirle a los aficionados de Aston Martin que muchas gracias por su apoyo, estamos creciendo muy rápido como equipo en términos de tamaño, pero también en cantidad de seguidores, y creo que eso bueno tener esa capacidad para atraer a la gente", concluyó Dan Fallows.

