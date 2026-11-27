Análisis

Fórmula 1 GP de Qatar

Tandas largas de Qatar: Antonelli mete miedo con casi un segundo por vuelta de ventaja

Kimi Antonelli domina la jornada del viernes del GP de Qatar: los datos de las tandas largas revelan una enorme ventaja y una degradación de los neumáticos sorprendentemente alta.

Kevin Hermann

Editado: 27 nov 2026, 21:10

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto

Andrea Kimi Antonelli se perfila como el gran favorito para el penúltimo fin de semana de carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Qatar. El campeón del mundo dominó la jornada de entrenamientos del viernes en el Circuito Internacional de Losail, tanto a una vuelta como en las simulaciones de carrera. Especialmente impresionante fue su ventaja en las tandas largas: su inmediato perseguidor, Max Verstappen, perdió una media de 0,83 segundos por vuelta respecto al piloto de Mercedes.

Antonelli ya había marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres, en la que aventajó en 0,507 segundos a su compañero de equipo, George Russell. El dominio de Mercedes continuó en la segunda sesión, aunque las simulaciones de clasificación fueron poco representativas debido a varios incidentes y banderas rojas.

De entre los equipos punteros, únicamente Red Bull y McLaren pudieron completar vueltas rápidas con los neumáticos blandos. A pesar de ello, ninguna de las dos escuderías consiguió mejorar los tiempos de Mercedes con los medios. Antonelli se situó al frente con un 1:23.077, mientras que Russell se quedó a algo más de una décima y media. Lando Norris, el primero de los perseguidores de Mercedes, ya estaba a casi medio segundo.

La diferencia de rendimiento fue todavía más evidente en las simulaciones de carrera. Una vez corregidos los datos en función de los diferentes compuestos de neumáticos y de la duración de las tandas, Antonelli fue, con mucha diferencia, el piloto más rápido de toda la parrilla. Incluso Russell perdió una media de 0,90 segundos por vuelta respecto a su compañero de equipo.

¿Por qué es tan dominante Mercedes en Qatar?

La enorme ventaja resulta especialmente llamativa porque, en el pasado, Mercedes no se ha caracterizado precisamente por exprimir todo el potencial de su monoplaza durante los entrenamientos del viernes. El equipo oficial suele adoptar un enfoque bastante conservador, especialmente en lo que respecta a la potencia del motor.

Aunque los datos de los entrenamientos no permiten descartar por completo diferencias en las cargas de combustible y en los mapas de motor**, teniendo en cuenta la forma de trabajar de Mercedes hasta ahora, parece poco probable que su enorme ventaja se explique únicamente por un programa de entrenamientos más agresivo.**

Un vistazo a los tiempos por sectores ofrece algunas pistas sobre dónde residen los puntos fuertes del Mercedes. Especialmente en el primer y el tercer sector, caracterizados por curvas de media y alta velocidad, el equipo campeón del mundo es claramente superior a sus rivales.

En el primer sector, su ventaja sobre Red Bull, su inmediato perseguidor, es de unas tres décimas. En el último parcial, Mercedes le saca alrededor de dos décimas y media a McLaren y hasta cuatro décimas a Red Bull. Y todo ello pese a que sus rivales rodaban con el compuesto más blando.

Únicamente en el segundo sector Red Bull y McLaren están a la altura de Mercedes. Sin embargo, el neumático blando debería ofrecer una ventaja especialmente importante en esta parte del circuito, caracterizada por curvas más cerradas y lentas, en las que las exigencias de tracción son mayores.

Red Bull o McLaren: ¿quién será el principal perseguidor de Mercedes?

Por detrás de Mercedes, al menos a una vuelta, se vislumbra una lucha extremadamente igualada entre Red Bull y McLaren. Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen e Isack Hadjar estuvieron separados por apenas seis centésimas de segundo en las simulaciones de clasificación.

Sin embargo, en las tandas largas, la balanza se inclinó a favor de Red Bull. La escudería de Milton Keynes gestionó mejor que McLaren la degradación de los neumáticos. Mientras que Verstappen perdió una media de 0,83 segundos por vuelta respecto a Antonelli, la desventaja de su compañero Hadjar fue de 1,02 segundos. Norris, por su parte, se quedó a 1,24 segundos por vuelta, mientras que Piastri perdió hasta 1,40 segundos.

Así pues, con los datos actuales en la mano, Red Bull se presenta como el rival con más opciones de plantar cara a Mercedes en carrera. No obstante, teniendo en cuenta la enorme desventaja respecto a Antonelli, el primer objetivo de Verstappen debería ser más bien poner bajo presión a Russell.

¿Está Ferrari únicamente al nivel de la zona media?

Mucho más complicado resulta evaluar el rendimiento de Ferrari. La Scuderia siguió un programa diferente en la segunda sesión de entrenamientos libres y dedicó bastante más tiempo a las simulaciones de clasificación antes de pasar, ya en los últimos minutos, a las simulaciones de carrera.

Sin embargo, los resultados no fueron demasiado prometedores. A una vuelta, Ferrari se quedó a más de un segundo de Mercedes. La Scuderia estuvo más bien al nivel de Racing Bulls, aunque con una pequeña ventaja sobre el equipo hermano de Red Bull.

En las tandas largas, Lewis Hamilton apenas completó tres vueltas, mientras que Charles Leclerc solo dio dos. Por lo tanto, las diferencias calculadas de 1,28 segundos por vuelta en el caso de Hamilton y de 2,18 segundos en el de Leclerc son poco representativas.

Especialmente difícil resulta evaluar de forma fiable la degradación real de los neumáticos a lo largo de una tanda más extensa con tan pocas vueltas. Por ello, la relativamente pequeña desventaja de Hamilton respecto a los pilotos de McLaren debe tomarse con cautela.

Racing Bulls domina la zona media y Haas es alarmantemente lento

En la zona media de la parrilla se dibuja un panorama tan claro como en la parte delantera. Racing Bulls fue, con bastante diferencia, el equipo más rápido al margen de las cuatro grandes escuderías, tanto en las simulaciones de clasificación como en las tandas largas.

A una vuelta, su ventaja sobre Audi fue de unas dos décimas. En las simulaciones de carrera, Arvid Lindblad perdió 1,59 segundos por vuelta respecto a Antonelli, mientras que Liam Lawson se quedó a 1,79 segundos.

Por detrás se abre una enorme brecha: Audi es el siguiente equipo de la zona media, pero ya con una desventaja de 2,77 segundos por vuelta respecto a la cabeza. Gabriel Bortoleto fue, además, el único piloto que probó el neumático duro en las simulaciones de carrera.

Williams (+2,97 segundos), Alpine (+3,28) y Aston Martin (+3,32) conforman el siguiente grupo. Especialmente pobre fue el rendimiento de Haas, con una desventaja de 3,80 segundos por vuelta. Únicamente Cadillac, a 4,71 segundos, fue todavía más lento.

En líneas generales, llaman la atención las diferencias extraordinariamente grandes, tanto entre Antonelli y el resto de pilotos punteros como entre los grandes equipos y los de la zona media.

La degradación de los neumáticos sorprende: ¿dos paradas incluso sin el límite de vueltas?

La estrategia de neumáticos vuelve a desempeñar un papel especial en Qatar. Por motivos de seguridad, se ha establecido una duración máxima de 27 vueltas por juego de neumáticos. Con una distancia de carrera de 57 vueltas, será obligatorio realizar al menos dos paradas en boxes.

El año pasado, la degradación de los neumáticos al final del fin de semana fue tan baja que, desde un punto de vista puramente deportivo, habría sido perfectamente viable completar la carrera con una sola parada. Sin embargo, la jornada de entrenamientos del viernes de este año dejó un panorama contradictorio.

En las simulaciones de clasificación, algunos pilotos todavía fueron capaces de marcar sus mejores tiempos personales en la novena o décima vuelta de sus tandas. En las simulaciones de carrera, en cambio, numerosos pilotos sufrieron importantes pérdidas de rendimiento. En algunos casos, los tiempos por vuelta empeoraron alrededor de dos segundos en apenas diez giros.

Curiosamente, en el caso de algunos pilotos, los neumáticos recuperaron rendimiento tras superar esa fase crítica, lo que permitió que los tiempos por vuelta volvieran a bajar. Especialmente malo fue el comportamiento del neumático blando, que utilizaron, entre otros, Oliver Bearman y Fernando Alonso en las simulaciones de carrera. Sin embargo, el medio también mostró una degradación relativamente elevada, con una pérdida media de 0,18 segundos por vuelta.

Mucho más constante fue el neumático duro en manos de Bortoleto, con una degradación de apenas 0,065 segundos por vuelta. No obstante, esta estimación se basa únicamente en los datos de un piloto.

A medida que aumente el nivel de agarre de la pista, la degradación de los neumáticos debería reducirse durante el resto del fin de semana. Sin embargo, teniendo en cuenta la elevada degradación del viernes, una estrategia a dos paradas parece probable incluso sin el límite obligatorio de vueltas por juego de neumáticos. Con los datos actuales, los compuestos medio y duro deberían ser los preferidos para la carrera.

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