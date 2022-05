El efecto de la nueva normativa de la F1 en el duelo Verstappen-Leclerc

Cargar el reproductor de audio

Charles Leclerc y Max Verstappen se han repartido las cinco victorias de la temporada 2022 de Fórmula 1, y estos duelos han empezado a dejar entrever, por primera vez, las soluciones que buscaba la nueva normativa de la categoría.

Tanto los equipos como la FIA siguen con su búsqueda de mejoras, pero da la sensación de que la pérdida de velocidad en favor del entretenimiento de los aficionados vale la pena. Se buscaba que los coches pudieran seguirse más fácilmente y reducir el efecto del aire sucio, algo que parece haberse logrado.

Si se ha conseguido este mayor entretenimiento es algo que cada uno debe decidir por su cuenta, dependiendo de qué valore más. Lo que sí es un hecho es que las nuevas reglas han dado lugar a batallas ligeramente diferentes por la cabeza, pero también en una zona media cada vez más concurrida.

Esta observación es compartida por equipos y pilotos, pero también por Pirelli, de cuyos neumáticos hablaremos más adelante. Asimismo, los cambios en dirección de carrera parecen haber modificado su enfoque, según insinuaciones de Ferrari y Red Bull.

La Fórmula 1 depende menos de la primera vuelta en 2022

Bajo la normativa anterior, lograr la pole era clave o, al menos, un puesto en la primera fila de la parrilla. Dar un golpe en la mesa en los primeros compases de la carrera se convirtió casi en un lema que los equipos llevaban por bandera.

La hora de ruta era muy clara: sacar más de un segundo de ventaja en las dos primeras vueltas para evitar que el rival entrara en zona de DRS, controlar la carrera hasta la primera parada e intentar abrir un hueco mayor justo antes de cambiar neumáticos para poder hacer un undercut.

Si esta estrategia funcionaba, 'control' seguía siendo la palabra clave tras montar unas ruedas nuevas. Mantener esos compuestos vivos y al piloto que estuviera en la segunda posición fuera de la zona de DRS solía ser suficiente, excepto en la titánica batalla de 2021.

El aire sucio y sus efectos, clave en la falta de adelantamientos en la Fórmula 1

Este patrón se vio reforzado por el aire sucio y sus efectos cuando los pilotos se encontraban a dos segundos de distancia del coche anterior. El actual campeón de la F1, Max Verstappen, habló sobre esto el año pasado: "Con estos coches es muy difícil seguir al otro, esa es una desventaja de estas reglas".

Según el neerlandés, las carreras al sprint no tenían valor precisamente por este problema: "Las primeras vueltas son divertidas de ver, como en una carrera normal, pero después de eso seguir resultaba muy difícil".

El coche que pretendía adelantar necesitaba tener una gran diferencia de velocidad, y debía hacerlo con rapidez, ya que los neumáticos Pirelli sufrían los efectos del aire sucio.

En la temporada 2022, esto es diferente debido a varias razones. La principal es que este efecto del aire sucio es mejor gracias al efecto suelo y las restricciones aerodinámicas, que hace que seguir a un rival durante un largo periodo de tiempo sea posible.

"Todavía pierdes carga aerodinámica, pero al menos el coche es predecible ahora. Ya no tienes esos momentos raros con mucho sobreviraje o subviraje cuando estás cerca de alguien", señaló Verstappen, en contraste con su opinión del año pasado.

¿En qué se traduce esto? Significa que la primera vuelta y el undercut son menos decisivos que antes, y que también hay algo a lo que aspirar en otros momentos de la carrera que no sean los compases iniciales.

Imola y Miami, el ejemplo perfecto de los cambios con la nueva normativa de F1 en 2022

La carrera al sprint en Imola y el Gran Premio de Miami pusieron en práctica estas ideas. En ambas pruebas, Verstappen pudo seguir a Leclerc de cerca y lo adelantó sin necesitar una gran diferencia de velocidad (aunque no de punta).

El sábado de Imola es el mejor ejemplo de lo que ha cambiado. Leclerc salió mejor, controló el inicio de la carrera y, con las normativas antiguas, habría dejado a Verstappen fuera de combate, mientras que el holandés habría destruido sus neumáticos tratando de perseguir al Ferrari.

Sin embargo, este curso no fue así y fue necesario encontrar un equilibrio adecuado que pueda dar lugar a cambios en el rendimiento. En Australia, fue Red Bull el que se equivocó, mientras que Ferrari tuvo más problemas en Imola. Leclerc sufrió más graining, lo que llevó a Verstappen a tirar sus cartas sobre la mesa hacia el final de la carrera.

Con la normativa anterior, Leclerc podría haber salido airoso de la situación, pese a la mala condición de sus neumáticos, ya que Verstappen habría sufrido algo similar al estar en la zona de aire sucio provocada por el Ferrari.

La degradación de los neumáticos ha cambiado en la Fórmula 1 en 2022

Esta es exactamente la conclusión a la que ha llegado el proveedor de neumáticos Pirelli. "En el pasado, el tren trasero se deslizaba mucho más debido a la forma en que se generaba la carga aerodinámica. Debido a eso, la degradación de los neumáticos traseros era mucho mayor".

"Con la nueva normativa, ya no vemos este efecto negativo, o al menos es mucho menos notable. Ahora se puede seguir al coche de delante sin provocar un mayor desgaste de los neumáticos", explicó Mario Isola. "Esto fue muy visible en Imola y Miami. No había mucha diferencia de velocidad entre Leclerc y Verstappen, y se alternaban marcar los sectores morados, así que la brecha no sería lo suficientemente grande como para adelantar."

Ahora se ha logrado esto, ayudado por DRS y la mayor velocidad punta de Red Bull. Sin embargo, el hecho de que estos factores puedan salir a la luz bajo esta nueva normativa es, en esencia, una buena noticia. Con las reglas anteriores, estos aspectos quedaban parcialmente ocultos por otros elementos, como era el caso del aire sucio.

La nueva normativa también ha cambiado la actitud de los pilotos de Fórmula 1

El efecto positivo también se ha notado en la mentalidad de los equipos y los pilotos, no solo en sus actuaciones sobre la pista, sino también entre bastidores. La ambición por adelantar ha aumentado, no solo en la parte delantera, sino también en la zona media.

En años anteriores, adelantar era un gran riesgo por el que, a veces, no valía la pena destrozar los neumáticos, especialmente si no había una gran recompensa por ello. Este año ha cambiado por dos grandes razones.

Por una parte, los neumáticos no se destruyen tan rápidamente cuando estás metido en una pelea. Pero, por la otra, el undercut ya no es una opción certera. La menor temperatura de los calentadores de neumáticos ha hecho que la vuelta de salida de boxes sea más difícil de hacer y de calcular.

Los cambios de normativa, claves para llevar la F1 hacia un mayor espectáculo

El panorama general es que muchas de las cosas que se han implementado son bastante correctas. Todavía hay mucho margen de mejora, pero los contornos de la nueva filosofía técnica son visibles.

El aire sucio ya no es otro enemigo a batir en 2022, así que un buen equilibrio y las diferentes características de los monoplazas hacen que Red Bull y Ferrari salgan bien parados.

Esto último es también un importante alivio de responsabilidad a todo lo anterior: un reglamento se mantiene o cae con una emocionante batalla por el título entre, idealmente, varios equipos.

Como resultado, el año pasado puede haber sido la mejor temporada de F1 de la historia, a pesar de una normativa difícil, y con estas nuevas reglas necesitamos desesperadamente una batalla entre varios conjuntos. Afortunadamente, Red Bull y Ferrari están cumpliendo sin problemas hasta ahora, y solo falta por ver si Mercedes podrá unirse a ellos para que la fiesta se complete.