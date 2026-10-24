Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Análisis de las mejoras de Ferrari en Austin: ¿realmente valen "menos de una décima"?

Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc han restado importancia a las novedades de Ferrari para el GP de Estados Unidos, pero sus beneficios van más allá del tiempo por vuelta.

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

Publicado: 24 oct 2026, 11:59

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El último paquete de actualizaciones de Ferrari para el Gran Premio de Estados Unidos presenta una solución particular en los deflectores situados en el borde delantero del suelo del monoplaza, aunque ambos pilotos han restado importancia al alcance de las nuevas piezas.

El SF-26 también ha recibido pequeños retoques en los pontones, con ligeras modificaciones en la entrada de aire y en el rebaje de su parte inferior, que se combinan con un pequeño cambio en la zona delantera del suelo. Según la documentación técnica presentada por Ferrari antes del evento, estas modificaciones buscan aumentar la energía del flujo de aire que se dirige hacia la parte trasera del coche, con el objetivo de mejorar el rendimiento del difusor.

Mira todas las mejoras:

El difusor también se ha actualizado para aumentar la expansión del flujo de aire que sale por la parte posterior del monoplaza. Para conseguirlo, se ha modificado su volumen general y se han introducido pequeños ajustes en los deflectores internos del suelo.

En la parte delantera del fondo plano, los cinco deflectores verticales, también conocidos como fingers o 'dedos', ayudan a controlar el flujo de aire que circula por debajo del coche, reduciendo al mínimo las turbulencias para garantizar que el difusor funcione de manera eficiente.

Ferrari ha prolongado el deflector más exterior hasta extenderlo por la parte superior, creando una superficie horizontal que permite acondicionar todavía más el flujo de aire y mejorar su calidad en esa zona.

Detalle del suelo de Ferrari

Foto de: Stuart Codling

Lewis Hamilton prefirió rebajar las expectativas de cara al fin de semana y aseguró que las modificaciones aportan "menos de una décima" por vuelta. Según el británico, el hecho de que el coche se adapte bien a las características del Circuito de las Américas podría tener un impacto mucho mayor en el rendimiento. Por su parte, Charles Leclerc también quiso quitar importancia a las novedades.

"No son grandes mejoras. He oído hablar bastante de ellas, pero no son tan importantes como quizá se está diciendo", afirmó Leclerc.

"Es un pequeño paso en la dirección correcta, obviamente, como siempre, ese es el objetivo. Ahora todavía tenemos que montarlas en el coche, completar las primeras vueltas y comprobar si realmente hemos dado el paso adelante que esperábamos".

"Sin embargo, creo que he oído que hay otros equipos que traen actualizaciones importantes, así que tendremos que ver cómo estamos en comparación con ellos. No espero nada especialmente significativo, pero espero que nos ayuden a dar ese pequeño paso adelante y a ganar carreras".

Ferrari mostró un ritmo sólido durante la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana en Austin, con Leclerc marcando el mejor tiempo, aunque la referencia que Max Verstappen había establecido momentáneamente fue eliminada por superar los límites de la pista.

¿Por qué introducir una mejora que aporta "menos de una décima"?

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Si la valoración de Hamilton sobre las actualizaciones de Ferrari es correcta, la ganancia puede parecer insignificante teniendo en cuenta el coste que supone fabricar nuevas piezas y transportarlas hasta Estados Unidos. Sin embargo, un paquete de mejoras puede ofrecer beneficios que van mucho más allá de la ganancia pura de tiempo por vuelta.

Al aumentar la energía del flujo de aire que llega a la parte trasera del monoplaza, el coche puede generar mayores niveles de carga aerodinámica de manera más constante. Puede que eso no se traduzca en una mejora especialmente importante del mejor tiempo por vuelta, pero debería ayudar a reducir las fluctuaciones del rendimiento aerodinámico provocadas por los cambios en la velocidad del aire.

Si se consigue controlar mejor ese flujo hacia la parte posterior del coche, incluso cuando el monoplaza experimenta movimientos longitudinales al frenar o pasar por las curvas, se obtiene una plataforma aerodinámica más estable.

Mejorar la consistencia es uno de los objetivos, pero estos desarrollos también pueden servir como punto de partida para 2027. La próxima temporada, el número de deflectores delanteros del suelo se reducirá de cinco a tres, por lo que explorar soluciones como la prolongación de uno de esos elementos podría ayudar a recuperar parte del rendimiento que se perderá con el cambio de reglamento.

Aunque se trata, en buena medida, de hipótesis, estos ejemplos ayudan a explicar por qué un equipo decide introducir una actualización cuando la ganancia de rendimiento anunciada es tan pequeña.

Al fin y al cabo, no siempre se trata de encontrar unas décimas de forma inmediata, sino de sentar las bases para futuros desarrollos o de perfeccionar el comportamiento de la aerodinámica actual para reducir las variaciones en los tiempos por vuelta.

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