Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ferrari, McLaren y Red Bull llevan mejoras a Austin; Aston Martin, sin nada

Ferrari y McLaren lideran la lista de mejoras de la Fórmula 1 en Austin: qué equipos estrenan novedades y cuáles no llevan nada.

Juanjo Sáez

Editado: 23 oct 2026, 15:37

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Detalle técnico del Ferrari SF-26

Foto de: AG Photo

La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, donde siete equipos llegan con actualizaciones para sus coches: Ferrari, McLaren y Racing Bulls destacan por sus novedades aerodinámicas, mientras que Mercedes, Williams, Aston Martin y Haas no han declarado ningún cambio.

En el documento de mejoras publicado por la FIA para COTA, es evidente que la mayoría de las modificaciones están relacionadas con la aerodinámica, aunque también hay cambios destinados a mejorar la refrigeración y la fiabilidad.

Ferrari ha centrado sus esfuerzos en el suelo, los elementos del borde del suelo, la entrada de los pontones y el difusor. El objetivo es aumentar la carga aerodinámica y mejorar la estabilidad del flujo de aire hacia la parte trasera del SF-26.

Racing Bulls, por su parte, estrena un nuevo endplate del alerón delantero, cambios en el flap del alerón trasero, cambios en el suelo y una revisión de la cubierta del motor. Un paquete con el que busca mejorar la gestión del flujo aerodinámico alrededor del monoplaza y aumentar la carga de forma eficiente.

McLaren introduce tres novedades en su coche, con cambios en las esquinas delantera y trasera y una nueva geometría del difusor. Las modificaciones pretenden optimizar el flujo de aire y mejorar la carga aerodinámica en diferentes condiciones de velocidad.

Audi también cuenta con tres actualizaciones: un nuevo conducto del freno delantero, un elemento revisado en el suelo y un nuevo soporte del retrovisor. Los cambios buscan mejorar la refrigeración y la gestión del flujo aerodinámico en la zona delantera.

Red Bull lleva dos novedades a Austin. La principal es una aleta adicional en el alerón delantero, que permitirá evaluar una solución destinada a incrementar la carga en esa zona y medir la temperatura superficial del neumático. Además, ha revisado un elemento de la esquina delantera para reducir el riesgo de daños y mejorar la fiabilidad.

Alpine también introduce dos cambios, con un rediseño de la esquina trasera del suelo y modificaciones en los elementos del flap del alerón trasero. Cadillac completa la lista de equipos con novedades con una modificación de la parte delantera del suelo y unas nuevas rejillas de refrigeración en la parte superior de los pontones.

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Cuatro equipos, sin novedades para Austin

En el otro extremo se encuentran Mercedes, Williams, Aston Martin y Haas, que no han presentado actualizaciones para el Gran Premio de Estados Unidos según la documentación publicada por la FIA.

Las cuatro escuderías afrontan así el fin de semana sin novedades declaradas en sus monoplazas, en una cita en la que el resto de equipos intentarán aprovechar sus respectivos paquetes para mejorar el rendimiento.

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