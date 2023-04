Alpine confía en pelear por el tercer lugar con Mercedes en F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Alpine superó a McLaren para acabar en la cuarta posición de la clasificación general de constructores en la pasada temporada, y para este año, su objetivo es estar más cerca del tercer puesto que del quinto. Sin embargo, los planes para cumplir con ello recibieron un duro golpe cuando Aston Martin certificó su gran paso adelante para ser la segunda fuerza de la parrilla, tan solo por detrás de Red Bull.

Todo eso hace que los de Enstone estén relegados a la quinta plaza, con Mercedes y Ferrari peleando por el tercer lugar, aunque los franceses no se han dado por vencidos. El director del conjunto galo, Otmar Szafnauer, puso la mira en los de las flechas de plata, y aseguró que pueden "luchar con ellos".

"Nosotros también tenemos una mejora buena para Bakú, y una semana más tarde, en Miami, así que seguimos introduciendo actualizaciones", indicó el estadounidense. "Tuvimos una buena correlación el año pasado y, si continuamos así con las mejoras, seguiremos luchando por el desarrollo durante la temporada con los demás que nos rodean".

"La campaña pasada, nuestro ritmo de desarrollo fue bastante bueno, y si podemos mantenerlo, creo que a lo largo del curso nos acercaremos", explicó Szafnauer. "Es un juego relativo, sé lo que nos espera, lo que no sé es lo que les espera [a Mercedes]".

Alpine llegó a estar a tres décimas de los de Brackley en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí, pero los germanos lograron ampliar la diferencia con una actualización de su monoplaza en la siguiente cita en Melbourne.

Por su parte, el director técnico de los franceses, Pat Fry, afirmó que el equipo tiene ahora "de cuatro a cinco décimas" de ventaja sobre sus rivales directos en la clasificación, con unos rápidos avances que se están llevando a cabo en la fábrica y que hacen confiar en que sea posible reducir la brecha.

"Deberíamos dar un buen paso en Bakú, y luego ir mejorando, y creo que para la sexta carrera deberíamos dar otros saltos más", expresó. "Muchas de las piezas que esperábamos llevar a Miami, están dando buenos resultados en la sede, y hemos conseguido sacarlas adelante".

"Estamos en una media de cuatro o cinco décimas en clasificación que necesitamos encontrar, no para alcanzar a Red Bull, sino para hacerlo con respecto a los demás, lo que está realmente a nuestro alcance, solo tenemos que superarlos", dijo el responsable técnico de Alpine.

Dado que Mercedes no introducirá su importante rediseño del suelo hasta la sexta cita en Imola, las dos próximas en Azerbaiyán y Miami podrían dar a los galos una buena oportunidad para recortar distancias con su paquete de mejoras en Bakú, pero Fry advirtió que no hay que poner demasiado énfasis en lo que los de Brackley traerán, sino en optimizar el presupuesto del desarrollo a lo largo del año.

"Hemos dado unos buenos pasos, pero no sabemos lo que están haciendo los demás, eso forma parte del juego, ¿no? En las próximas carreras vamos a conseguir unos buenos resultados que nos ayudarán a recortar distancias, pero no es solo un gran premio, es una batalla de desarrollo", explicó el director técnico de Alpine. "Y no sabes dónde están los demás".

