Alpine F1 defiende el enfoque que siguieron en 2022 con su motor

La temporada 2022 de Fórmula 1 del equipo Alpine estuvo llena de problemas con la fiabilidad de su monoplaza, sobre todo, en lo relacionado con la unidad de potencia. A lo largo de la pasada campaña, los de Enstone acumularon hasta siete abandonos por contratiempos en su motor, repartidos en cinco para Fernando Alonso y dos para Esteban Ocon.

Sin embargo, los franceses defendían que querían exprimir al máximo el potencial de su propulsor debido a la congelación que sufrirían hasta finales del actual periodo de unidades, que acaba en 2025, porque las únicas modificaciones posibles serían por fiabilidad. Su idea era tener el mejor motor, sin importar si era duradero o no, con lo que se arriesgaban a sufrir más retiradas y penalizaciones que el resto, como fue el caso.

Ahora, sin el piloto asturiano y con una dupla nacional que solo acumula 8 puntos [contra los 22 de la pasada temporada], siguen con el mismo enfoque, como reconoció su director técnico, Pat Fry. Cuando se le preguntó si continuaban priorizando la potencia a la fiabilidad, respondió: "Absolutamente. En esa situación deberíamos volver a hacer exactamente lo mismo, aprovechas el rendimiento todo lo que puedes, porque te permiten arreglar la fiabilidad, así que, sin duda fue la decisión correcta".

"No estaríamos dónde estamos hoy si no lo hubiéramos hecho, eso seguro. La mayor parte de los problemas de fiabilidad han quedado atrás", reveló el británico. "Los principales que hemos tenido los hemos solucionado, y siempre hay pequeños problemas aquí y allá, al igual que en el chasis, pero hemos logrado solventar todos los grandes contratiempos".

Por el propulsor se le siguió insistiendo, y a la hora de establecer un orden jerárquico de los motores, indicó: "Este año ha sido muy difícil hacerlo, la verdad, así que creo que no he mirado ningún dato desde aquí. Estamos ahí, [en una] posición similar a la del año pasado, eso me parece".

Más allá de la unidad de potencia, los franceses quieren tener un A523 competitivo en todas las áreas, y vigilan a sus rivales: "Estamos dando buenos pasos, pero no sabemos lo que hacen los demás. Todo eso forma parte del juego, ¿no? Así que, en las próximas carreras, seguro que conseguiremos un buen rendimiento que nos ayudará a recortar distancias".

"Es una carrera, y no es solo una en sí, es la carrera del desarrollo en la temporada, y no sabes dónde están los demás", concluyó el máximo responsable de Alpine sobre las cuestiones de rendimiento de su monoplaza.

