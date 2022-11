Alpine F1 asegura que Ocon y Gasly tendrán el mismo estatus

Cargar el reproductor de audio

Después del sorprendente anuncio de Fernando Alonso en el que confirmaba su fichaje por Aston Martin para 2023, en un momento en el que Alpine todavía confiaba en renovar su contrato, la escudería francesa vivió varios meses de locura antes de presentar su nueva alineación.

En un principio, el equipo francés respondió rápidamente al anuncio del asturiano y anunció que sería Oscar piastri quien pilotaría su segundo monoplaza el próximo año, pero fue el propio australiano el que lo negó instantes después.

Tras otro varapalo para Alpine, que además perdió el juicio contra McLaren y con ello la posesión del joven piloto campeón de la Fórmula 2 en 2021, los máximos responsables de Enstone iniciaron una especie de ojeo entre más de 10 pilotos para tomar una decisión sobre qué pilotos sería el compañero de Esteban Ocon en 2023.

Varios meses después y con un test privado de por medio para evaluar a algunos de esos candidatos potenciales, la escudería gala se decantó por Pierre Gasly, un piloto que hasta ahora siempre había estado vinculado a la estructura de Red Bull en la máxima categoría del automovilismo.

El hecho de contar con una pareja de pilotos formada por Ocon y Gasly, que habían tenido sus más y sus menos en el pasado, creó dudas en el paddock de la Fórmula 1, unas incógnitas que desde la estructura intentaron desviar.

Laurent Rossi, CEO de Alpine, explicó que para evitar problemas al inicio del curso, ambos tendrán el mismo papel dentro del equipo independientemente de las condiciones de cada uno de ellos: "No tendremos un número uno o un número dos. No hicimos tal distinción entre Fernando Alonso y Esteban Ocon y no la haremos entre Gasly y Ocon. Tienen el mismo estatus para nosotros".

"Tengo la impresión de que ambos ven a Alpine como una gran oportunidad para ellos. Espero que hayan madurado y luchen por conseguir grandes cosas juntos".

"A los 15 años se pueden tolerar muchas cosas, pero a los 26 ya hay que ponerse más serio. Además, posiblemente este sea el último gran contrato de sus carreras deportivas".

"Si un piloto tiene 26 años y aún no ha ganado un campeonato, está llegando a un punto en el que tiene que preguntarse si de verdad cree que puede dar un paso adelante en términos de calidad".

"Espero que Gasly y Ocon demuestren lo que pueden hacer. Pierre es justo lo que necesitamos para seguir progresando, lo fichamos porque cumple con todos nuestros requisitos. Además, es francés".

"Pero sí, lo importante para nosotros es la velocidad del piloto. El objetivo era tener a los dos mejores pilotos que tuviéramos al alcance para seguir desarrollándonos como equipo", dijo para finalizar el máximo responsable de un equipo Alpine que en este 2022 está peleando por terminar cuarto en el mundial de constructores, solo por detrás de Red Bull, Mercedes y Ferrari.

