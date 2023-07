Por qué Alpine F1 necesita y confía en las mejoras de Silverstone

Tras una racha ascendente que permitía soñar a Alpine, el equipo rindió por debajo de lo esperado en Austria, de donde salieron con tres puntos gracias al séptimo puesto de Ocon en la carrera al sprint del sábado y al décimo de Gasly el domingo tras una penalización múltiple.

En contraste con algunos de sus rivales como Ferrari y McLaren, el equipo no llevó ninguna actualización al Red Bull Ring, pero sí se espera que la lleven a Silverstone, donde estrenarán un nuevo alerón delantero este fin de semana y un suelo revisado, dos novedades que en un principio estaban previstas para dos carreras más allá, es decir, para Spa.

"Creo que muchos equipos han dado pasos adelante en las dos últimas carreras y nosotros está claro que necesitamos darlo también. Así que estoy deseando ver lo que podemos hacer", dijo Esteban Ocon al hablar sobre las próximas actualizaciones.

"Todavía estamos mirando hacia los equipos de delante, eso es muy evidente, pero podemos ver que los equipos de detrás también están empujando cada vez más", añadió.

En respuesta a Motorsport.com a una pregunta sobre el nuevo alerón, Pierre Gasly dijo: "Estoy muy seguro de que nos va a aportar algo de rendimiento y, con suerte, Silverstone puede que se adapte a nuestro coche un poco mejor, ya que Austria siempre es un poco particular".

"Así que sí, deseando que llegue el próximo fin de semana y ver qué podemos hacer", explicó.

El hecho de contar con el formato al sprint en el Red Bull Ring, hizo que los equipos sólo tuviesen una sesión de entrenamientos para preparar sus coches antes de la clasificación de ese mismo viernes, algo que limitaba el tiempo para probar las piezas que fuesen nuevas.

Sin embargo, Ocon negó que Alpine no llevase ninguna novedad a Austria por esa razón: "No creo que la razón fuera no tener un fin de semana estable y que sólo hubiese una sesión de entrenamientos. Hoy en día, las actualizaciones, se ajustan y se olvidan".

"Y sí, siempre se puede optimizar su funcionamiento. Eso es muy cierto. Pero en general, siempre es un paso adelante".

"Lo que vamos a montar en Silverstone va a ser un paso adelante, y también tenemos algunas cosas más antes para antes de que llegue el parón".

El progreso de McLaren en Austria fue real, tal y como reflejó el cuarto puesto de Lando Norris, que hizo que la diferencia en favor de Alpine en la clasificación de constructores cayera a 18 puntos en cuanto a su batalla particular por la quinta posición.

No obstante, esa no es la lucha en la que Alpine quiere verse, tal y como explicó Gasly: "Queremos luchar por mejores posiciones. Estaba persiguiendo a Fernando Alonso al principio de la carrera y estaba perdiendo constantemente esas dos o tres décimas".

"Eso es lo que nos falta en este momento para realmente poder pelear con los dos Mercedes y Alonso, que están delante de nosotros".

"Diría que esas dos o tres décimas en comparación con Mercedes y Aston Martin es lo que nos ha faltado desde principios de año seguramente. Y McLaren ahora ha dado un gran paso".

"Revisaremos todo y necesitamos encontrar esas dos o tres décimas que nos faltan", concluyó.