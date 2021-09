A pesar de que el futuro a medio plazo de Fernando Alonso está en la Fórmula 1, tal y como se evidenció recientemente con la ampliación del segundo año opcional de su contrato con Alpine de cara a 2022, con el español siempre parece haber ganas de más.

Su sueño de lograr la Triple Corona (GP de Mónaco de F1, 24h de Le Mans y 500 millas de Indianápolis), que solo Graham Hill ha conseguido hasta la fecha, sigue alimentando los sueños de millones de aficionados... y también del CEO de Alpine.

Laurent Rossi reconoció esta semana previa al GP de Países Bajos 2021 en una entrevista con la agencia Reuters que Alpine está valorando proyectos más allá de la F1 con el doble campeón del mundo asturiano.

Cuando se le mencionó específicamente la Triple Corona y si estarían por la labor de embarcarse en esa aventura con Alonso, que ya participó en tres ediciones de la Indy 500 en 2017, 2019 y 2020 sin éxito, respondió: "Podría ser algo que consideraríamos, especialmente si Fernando se retira [de la F1] y el momento es bueno y tenemos un coche".

"Podríamos hacerlo, podríamos lograrlo. Y lo consideraríamos con mucho interés porque le debemos mucho a Fernando y también sería bueno para la marca", apuntó el directivo francés.

"Aunque no estemos necesariamente presentes en esos mercados [estadounidenses] es algo que siempre es positivo para la marca".

Alpine ya tiene alguna conexión con la IndyCar con el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, que ha facilitado un coche para el danés Christian Lundgaard, piloto de su academia, en una carrera en Indianápolis este mes.

Otra de las opciones que se están barajando es la nueva era dorada de la resistencia, done los Hypercars y los LMDh convivirán en el FIA WEC y en el IMSA estadounidense. No obstante, Rossi ya dejó claro tras las 24h de Le Mans 2021 que sus pilotos de F1 no compaginarán dos programas de competición de manera simultánea.

"La LMDh nos permite ahora correr en el IMSA, por lo que podría ser interesante si eligiéramos ese camino para que Fernando, que es un experimentado piloto de resistencia, reforzara nuestro ya fuerte equipo", dijo Rossi sobre lo que podría deparar el futuro.

"Me encantaría tener 20 personas como él, que exigen la excelencia y ofrecen un rendimiento a cambio. El tipo es una verdadera leyenda del deporte. Si rinde así el año que viene, será casi un error profesional para mí no seguir con él. ¿Por qué no me lo iba a plantear? Es un lujo para mí tener a Fernando Alonso a este nivel de rendimiento", añadió pensando también en 2023.