Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alpine confía en la remontada de Colapinto tras la sanción 'no elegida': "Sabe sacar los codos"

Steve Nielsen cree que Colapinto puede recuperar varias posiciones en la salida del GP de Estados Unidos de F1 2026, pese a su sanción de diez puestos. Alpine también encuentra motivos para confiar en su ritmo de carrera.

Pol Hermoso

Publicado: 24 oct 2026, 14:18

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto tiene por delante una carrera cuesta arriba en Austin, pero en Alpine todavía no dan nada por perdido. El argentino tendrá que cumplir una sanción de diez posiciones en la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos por cambiar un componente de su unidad de potencia y, aunque el viernes dejó más dudas que certezas sobre la competitividad del A526, Steve Nielsen confía en una de las grandes virtudes de su piloto para empezar la remontada: su agresividad en las salidas.

"Franco es bueno en las salidas, normalmente sabe sacar los codos y ganar posiciones", aseguró el director general de Alpine, que no escondió sus expectativas pese al complicado escenario que espera al argentino el domingo.

"Por supuesto, cuanto más atrás estás, generalmente más fácil resulta adelantar a los coches de la parte trasera. Habrá presión sobre Franco, pero estoy seguro de que, si hace una de sus buenas salidas habituales, podrá superar a varios coches y empezar a remontar desde ahí", explicó.

Y Nielsen incluso se atrevió a mirar algo más lejos: "Ojalá pueda hacer una buena carrera y conseguir algún punto".

Un objetivo ambicioso teniendo en cuenta que Colapinto no solo arrastra una penalización, sino que Alpine tampoco parece disponer de un monoplaza especialmente competitivo a una vuelta. Aunque, curiosamente, el viernes dejó una pequeña esperanza de cara al domingo.

"Fue un comienzo complicado. No estábamos demasiado contentos con el equilibrio del coche, probamos diferentes configuraciones y aprendimos algunas cosas en la FP1 que aplicamos después en la FP2", reconoció Nielsen.

"Franco tiene una penalización aquí, así que los dos coches siguieron programas diferentes. Él no se centró tanto en buscar rendimiento a una vuelta, pero, siendo sinceros, estamos sufriendo en ese aspecto con ambos coches", admitió.

Sin embargo, el responsable de Alpine destacó un cambio de tendencia que podría jugar a favor de Colapinto.

"Nuestro ritmo con mucha carga de combustible parecía mejor. Es justo lo contrario de lo que había sucedido en las últimas carreras, cuando teníamos un ritmo decente a una vuelta y después sufríamos más en carrera", explicó.

"Parece que aquí hemos invertido esa tendencia. Si tuviera que elegir, preferiría que fuese así, pero lo que realmente me gustaría es tener las dos cosas, y ahora mismo no las tenemos".

Colapinto avisa: remontar en Austin no será tan sencillo

Las palabras de Nielsen contrastan ligeramente con la prudencia que mostró el propio Colapinto después de los entrenamientos del viernes. El argentino reconoció que el Circuito de las Américas ofrece oportunidades para adelantar, pero tampoco lo considera el mejor lugar del calendario para asumir una sanción.

"Creo que los mejores circuitos son Monza o Bakú, pero este tampoco está mal", explicó, antes de advertir que seguir a otros monoplazas durante varias vueltas provoca un importante sobrecalentamiento de los neumáticos y puede comprometer el ritmo de carrera.

Eso sí, ambos coinciden en algo: la salida puede ser una oportunidad importante.

"La primera curva es un buen sitio para adelantar y en las salidas siempre hay algo de caos, así que ojalá aparezcan oportunidades", reconoció Colapinto.

Ahora la incógnita es si ese mejor ritmo con el depósito lleno que ha detectado Alpine será suficiente para acompañar la remontada. Porque Nielsen confía en que Colapinto gane posiciones nada más apagarse los semáforos, pero el verdadero desafío será mantener ese progreso durante el resto de la carrera.

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