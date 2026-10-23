Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colapinto empieza cuesta arriba en Austin: la FIA confirma tres sanciones

La FIA ha confirmado las primeras penalizaciones del GP de Estados Unidos de F1 2026 por cambios de componentes de la unidad de potencia. Colapinto, Bortoleto y Lindblad son los afectados.

Pol Hermoso

Editado: 23 oct 2026, 19:16

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Chris Graythen / Getty Images

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026 apenas ha comenzado y ya hay tres pilotos que saben que el domingo tendrán que remontar. La FIA ha confirmado las primeras sanciones del fin de semana en Austin y Franco Colapinto es uno de los protagonistas, aunque el argentino no es quien se lleva el mayor castigo.

Como suele suceder a estas alturas de temporada, cuando los equipos empiezan a agotar sus reservas de componentes, algunos han aprovechado la llegada al Circuito de las Américas para introducir nuevas piezas en sus unidades de potencia. El problema es que varios ya habían alcanzado el límite permitido por el reglamento, por lo que los cambios tienen consecuencias directas sobre la parrilla.

En el caso de Colapinto, Alpine ha instalado una cuarta unidad de la electrónica de control (CE), superando las tres permitidas durante la temporada. Una decisión que le costará diez posiciones en la parrilla de salida del domingo, tal y como recoge el documento 14 publicado por los comisarios de la FIA.

Pero el argentino no es el único afectado. Gabriel Bortoleto se lleva, de momento, el castigo más importante: 20 posiciones de penalización después de que Audi haya introducido una cuarta batería (ES) y una cuarta electrónica de control (CE). Cada componente supone diez puestos de sanción, por lo que el brasileño tendrá que afrontar la carrera desde la parte trasera de la parrilla.

El tercer nombre de la lista es Arvid Lindblad. Racing Bulls ha montado en su monoplaza un sexto motor de combustión interna (ICE) de la temporada, lo que supone una penalización de cinco posiciones para el británico, al tratarse de una nueva utilización por encima del límite permitido.

Austin, un circuito elegido para asumir sanciones

Que tres pilotos hayan decidido asumir penalizaciones precisamente en Austin tampoco resulta especialmente sorprendente. El Circuito de las Américas cuenta con una larga recta entre las curvas 11 y 12 y varios puntos de frenada que ofrecen oportunidades de adelantamiento, especialmente en la primera y la duodécima curva. Sobre el papel, es un escenario más favorable para remontar que otros trazados del calendario, aunque eso no garantiza que recuperar posiciones resulte sencillo.

Además, los tres castigos afectarán a la carrera principal del domingo, no a la clasificación sprint del viernes ni a la carrera corta del sábado, por lo que todavía podrán competir con normalidad en esas sesiones.

Y la lista podría no estar cerrada. Con el fin de semana apenas iniciado y varios equipos gestionando sus componentes en la recta final del campeonato, no sería extraño que alguno más decidiese cambiar piezas de la unidad de potencia antes del domingo.

Por ahora, Colapinto, Bortoleto y Lindblad son los primeros en pagar ese precio en Austin.

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