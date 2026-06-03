Colapinto apunta al top 10 en Mónaco mientras Gasly sigue buscando respuestas
El argentino afronta el GP de Mónaco tras encadenar los dos mejores resultados de su carrera en F1, mientras que el francés reconoce que Alpine sigue trabajando para devolverle las sensaciones perdidas en las últimas carreras.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Mientras Franco Colapinto aterriza en Mónaco en el mejor momento de su trayectoria en la Fórmula 1, Pierre Gasly sigue inmerso en una búsqueda que comenzó hace ya varias semanas. Alpine afronta una de las citas más especiales del calendario con dos pilotos que llegan desde posiciones muy diferentes, aunque con un mismo objetivo: mantener la racha de puntos que ha permitido al equipo consolidarse como una de las referencias de la zona media.
El conjunto de Enstone viene de firmar en Canadá su mejor resultado de la temporada, con Colapinto sexto y Gasly octavo. Sin embargo, detrás de ese doble top 10 se esconden sensaciones opuestas dentro del garaje.
El argentino afronta el reto de las calles del Principado después de haber conseguido los dos mejores resultados de su carrera deportiva en los dos últimos grandes premios. Un rendimiento que ha reforzado su confianza y que le permite llegar a Mónaco con un objetivo claro.
"Nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y continuar con nuestro sólido rendimiento", aseguró Colapinto en declaraciones en la página web de Alpine, previas a este fin de semana.
El piloto de Alpine explicó que aprovechó los días posteriores a Montreal para seguir trabajando en el simulador y preparar una de las pruebas más exigentes del año. Además, destacó la importancia de volver a un formato tradicional de gran premio, con tres sesiones de entrenamientos libres para construir confianza progresivamente en un circuito donde un error se paga muy caro.
"Mónaco es una de las mejores carreras del año. Es un circuito urbano muy emocionante para un piloto, con los muros tan cerca. La clasificación será probablemente la más importante de toda la temporada", afirmó.
Gasly sigue buscando recuperar las sensaciones
En el otro lado del garaje, Gasly llega a Montecarlo todavía intentando entender qué ha cambiado en las últimas carreras. El francés ya reconoció tras Canadá que Alpine había detectado alteraciones en el comportamiento del coche desde la introducción de las mejoras de Miami, y ahora ha confirmado que el trabajo continúa.
"Pasé algo de tiempo en Enstone la semana pasada en el simulador y con los ingenieros para trabajar en muchas cosas mientras intentamos mejorar mi comodidad con el coche", explicó.
Pese a que Canadá terminó con un resultado positivo para el equipo, Gasly dejó claro que el fin de semana estuvo lejos de ser sencillo. Por eso, aprovechó los días entre carreras para profundizar junto a los ingenieros en las áreas que todavía le impiden sentirse tan cómodo al volante como a principios de temporada.
Aun así, el francés afronta Mónaco con optimismo. El trazado urbano siempre ha sido uno de sus favoritos y confía en que Alpine pueda mantener el nivel mostrado recientemente. "Mónaco es uno de mis grandes premios favoritos. La clasificación es uno de los momentos más especiales para nosotros porque vas absolutamente al límite y sientes una descarga de adrenalina única", señaló.
Con Colapinto atravesando un momento dulce y Gasly trabajando para recuperar las sensaciones perdidas, Alpine llega al Principado con la ambición de prolongar una dinámica que le ha permitido convertirse en uno de los equipos más competitivos de la zona media en las últimas semanas.
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