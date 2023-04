AlphaTauri F1 sigue trabajando pese a las críticas de su jefe

Cargar el reproductor de audio

Tras un decepcionante inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1, el jefe de AlphaTauri, Franz Tost, dijo en el Gran Premio de Arabia Saudí que no confiaba en sus ingenieros después de que el AT04 no cumpliera con las expectativas. El equipo mostró algunos signos de mejora en Melbourne, donde Yuki Tsunoda terminó 12º en la clasificación y sumó el primer punto del año, llegando incluso a ser quinto durante la carrera.

El director técnico de los de Faenza, Jody Egginton, insistió en que la escudería no se molestó los comentarios de su responsable: "Franz [Tost] conoce al grupo de ingenieros desde hace mucho tiempo, es el mismo que creó los coches de 2019, 2020 y 2021 y consiguieron podios".

"Franz ha hecho una declaración, que se ha sacado un poco de contexto, y no está dando una imagen exacta, pero trabajamos como un equipo, nos sentamos con él, discutimos las cosas y seguimos adelante", dijo ante la pregunta de Motorsport.com.

"Así es como es, Franz ha concedido algunas entrevistas y ha hecho algunas sugerencias, pero nosotros seguimos, no cambia nada, todos estamos de acuerdo en lo que debemos hacer".

El jefe técnico de los italianos restó importancia a la idea de que el conjunto no se había fijado objetivos suficientemente altos para el AT04 durante el invierno, y que por ello habrían perdido ante rivales más ambiciosos: "Al fin y al cabo, la decepción de Franz como director del equipo es que el monoplaza no está bien asentado en la zona media, y lo ha expresado de cierta manera, pero hemos alcanzado algunas de nuestras metas".

"Eran válidas, son buenas, todavía no las hemos logrado, pero lo haremos", explicó. "No me preocupa que estén lejos de lo que necesitamos para ser competitivos, es solo que todavía no las hemos conseguido, y la parrilla está muy compactada, por lo que, si no lo cumples, te vas a la parte de atrás".

"Así que cuando alcancemos nuestros objetivos, confío en que sean válidos y serán suficientes para afianzarnos en la zona media", expresó un Egginton que sugirió que todo se debía a que se marcaron metas muy altas.

"Si alcanzas tus objetivos fácilmente en invierno, entonces es probable que te hayas fijado unas cosas equivocadas", afirmó. "Eran objetivos agresivos. Cumplimos algunos de ellos en lo que respecta a las especificaciones de la presentación, y otros están a medio camino de cumplirlos, porque tenemos un plan y trabajamos de acuerdo con él, y a veces no se logra lo que uno se propone".

AlphaTauri llevó un importante paquete de actualizaciones a Australia, en donde se incluía un nuevo suelo y un difusor, aunque Tsunoda tuvo que volver a la especificación original tras un fallo en los primeros entrenamientos libres. El director técnico explicó que eso demostraba que AlphaTauri continúa trabajando en el desarrollo.

"La realidad es que, en la primera parte de la temporada, para llegar a la zona media, debemos tratar de superar a algunos equipos, por eso llegamos [a Melbourne] con el suelo, y la mayoría fueron con menos, así que nuestra estrategia es seguir mejorando el monoplaza", dijo. "Ojalá que desarrollemos mejor que nuestros rivales y les alcancemos, de lo contrario, no los pillaremos, por eso nuestro plan es intentar reducir esa diferencia".

"La actualización de aquí [Australia] nos ha acercado un poco más a una serie de objetivos que teníamos, y las actualizaciones para la próxima carrera y las siguientes volverán a hacerlo", comentó. "No es raro que no se alcancen las metas, ocurre, a nadie le gusta, pero no lo hemos hecho a propósito, es lo que hay".

