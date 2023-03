Tost critica a los ingenieros de AlphaTauri: "No me fio de ellos"

Cargar el reproductor de audio

En la carreta inaugural de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Yuki Tsunoda salió 14º y Nyck de Vries 18º, y ninguno de los dos pilotos logró cruzar la línea de meta dentro de la zona de puntos. En los primeros entrenamientos del viernes en Yeda, la segunda cita del curso, el japonés consiguió un respetable 10º puesto como mejor posición para el equipo, tres puestos por delante de su compañero.

A pesar de esa pequeña señal de progreso, el jefe de los de Faenza, Franz Tost, se quejó públicamente de que durante el invierno su equipo técnico prometió que el AT04 sería un importante paso adelante.

"Por desgracia, creo que actualmente este es el nivel de rendimiento del coche, porque esperábamos un coche mucho mejor", dijo cuando se le preguntó por el resultado del GP de Bahrein 2023. "Tuvimos problemas en Sakhir. Aquí parece un poco diferente. Espero que, al menos, podamos llegar a la Q3 un coche, pero tenemos que hacer muchas cosas para que el monoplaza sea más rápido. Sobre todo en el aspecto aerodinámico, tenemos diferentes programas en marcha".

"Los ingenieros me dicen que vamos a progresar bastante, pero ya no me fío de ellos. Lo único que quiero es ver el tiempo por vuelta, porque es lo único que cuenta ahora", dijo el director del equipo italiano.

Cuando se le preguntó si realmente había querido decir que no confiaba en los ingenieros que en estos momentos trabajan bajo sus órdenes, Tost no se arrepintió y dijo lo siguiente: "Durante los meses de invierno me dijeron que el coche era fantástico, que habíamos mejorado mucho. Luego llegamos a Bahrein y no estábamos en ninguna parte. ¿Qué más puedo decir?".

En cuanto a los puntos débiles del actual AT04, comentó: "No hay suficiente carga aerodinámica. Por lo tanto, el coche es inestable en la frenada, sobrecalienta los neumáticos traseros, se sale cuando llegamos al vértice, tiene mala tracción, en general falla todo lo que se necesita para hacer un tiempo por vuelta competitivo".

Haciendo referencia a si AlphaTauri podrá mejorar este coche lo suficiente como para pelear en la zona media de la parrilla, Tost dijo que las restricciones del límite de gastos no iban a impedir al equipo desarrollar el coche e incluso cambiar de concepto radicalmente.

"El tope presupuestario no nos impide hacer el trabajo de desarrollo, esto está incluido en nuestro plan", explicó. "La cuestión ahora es, ¿vamos en la dirección correcta? Como he mencionado antes, durante los meses de invierno vimos que al menos sobre el papel, en el ordenador, hicimos grandes avances en comparación con el coche del año pasado".

"Pero vemos todas estas cifras ahora en pista y como he dicho antes, ya no me fío de ellas. Quiero ver ahora, con los próximos pasos, si vamos o no en la dirección correcta, que podemos mejorar el rendimiento del coche, que somos capaces de hacerlo. Y eso es un trabajo de especialistas en el suelo, conductos de freno y todas las demás partes aerodinámicas".

"Creo que ahora, con todos los conocimientos que tenemos después de los test de Bahrein y demás, los ingenieros deberían estar en condiciones de solucionar los problemas e idear nuevas piezas que deberían mejorar el rendimiento del coche".

"Estamos preparando actualizaciones para las próximas carreras, llevaremos algo a Melbourne y después también a Bakú. Está dentro de nuestro programa llevar a casi todas las carreras una pequeña mejora", concluyó el director de AlphaTauri en la Fórmula 1.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!