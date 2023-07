AlphaTauri F1 ve las primeras diferencias entre Ricciardo y de Vries

Para el Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1, el equipo de Faenza se hizo con los servicios de un Daniel Ricciardo que regresó a la máxima categoría del automovilismo tras media campaña fuera en el papel de reserva de Red Bull. El australiano sustituyó a Nyck de Vries, que fue despedido por el bajo rendimiento que demostró tras solo diez carreras con un monoplaza que tampoco cumplía las expectativas.

El de Perth terminó en la 13ª posición en el circuito de Hungaroring, por delante incluso de Yuki Tsunoda, que finalizó dos plazas por debajo, pero lo que más llamó la atención es que AlphaTauri sacó las primeras conclusiones sobre el rendimiento del gran renacido en contraposición con el neerlandés que fue campeón de la Fórmula E.

Uno de los máximos responsables de la aerodinámica de los italianos, Jonathan Eddolls, dijo: "Creo que ya lo había dicho antes, uno de los puntos fuertes de Nyck [de Vries] era su tacto con el coche y la forma en que nos lo transmitía a nosotros como ingenieros, así que salía, hacía todas las vueltas y en lugar de hablar de curva a curva con todo detalle, podía analizar toda esa información y nos la transmitía en una especie de visión de conjunto".

"Por lo tanto, esa fue una de sus grandes fortalezas, y nos ayudó a desarrollar el monoplaza en las áreas a trabajar. Obviamente, con Daniel [Ricciardo], lo que tiene en el lado es la experiencia", dijo el ingeniero británico. "Así que en realidad, también es muy bueno en eso, solo hemos trabajado con él durante dos días, y no quiere ser demasiado vocal acerca de dar dirección de desarrollo todavía".

"Creo que, cuando completa toda la carrera con los neumáticos, te da un poco más de idea de las principales limitaciones de un coche", explicó Eddolls antes de asegurar que no fue sencillo un cambio de pilotos a mitad de curso. "No es sencillo, pero supongo que es algo que en nuestro equipo hemos hecho en el pasado, así que estamos un poco acostumbrados".

"Me uní en 2017 y creo que en tres o cuatro carreras, tuvimos tres o cuatro parejas de pilotos diferentes, lo hemos hecho antes, no es fácil. La continuidad siempre es buena, por lo tanto, el enfoque de este fin de semana era tratar de conseguir lo básico", continuó el inglés. "No estamos tratando de encontrar con Daniel la última milésima, debemos ir a lo simple, tratar de conseguir lo básico, y luego podemos empezar a trabajar en el detalle".

