Ricciardo revela cómo Alonso fue clave en su vuelta a la Fórmula 1

Tras dos años ofreciendo un rendimiento por debajo de lo esperado en Mclaren junto a Lando Norris, la escudería de Woking pagó al australiano la temporada pasada para romper su contrato un año antes de que expirara, y así poder dejar el asiento libre al campeón de Fórmula 2 Oscar Piastri.

Ricciardo optó por alejarse de los focos de la Fórmula 1, y acabó fichando por Red Bull como tercer piloto con un contrato de 12 meses, aunque siempre tuvo en mente esperar a 2024 y conseguir un asiento bueno, en lugar de aceptar una plaza para 2023 en un equipo menos competitivo.

Pero después de que AlphaTauri despidiera a Nyck de Vries tras sólo 10 carreras, Ricciardo volvía antes de lo esperado a la acción en el Gran Premio de Hungría el pasado fin de semana.

Se consiguió recuperar de un toque en la primera curva causado por el piloto de Alfa Romeo, el chino Guanyu Zhou, y de los consiguientes daños en el área del difusor, provocando una pronta entrada en boxes buscando aire limpio, para así poder remontar hasta la 13ª posición.

Ricciardo se sintió revitalizado en su regreso, pero es algo con lo que él ya contaba, después de haber sido tranquilizado sobre los beneficios del tiempo de pausa durante una conversación a mitad de un vuelo hace dos años con Fernando Alonso - quien dejó McLaren a finales de 2018, pasando a ganar las 24 Horas de Le Mans dos veces, y luego volvió a la F1 en 2021 de mano de Alpine.

Ricciardo explicó: "Incluso sin ser el año en el que esperaba volver, siento como que me reseteé y vuelvo con energía de nuevo".

"En realidad, recuerdo haber tenido una conversación con Fernando hace unos dos años. No pensaba tomarme un descanso por aquel entonces".

"Pero estábamos charlando, creo que en un vuelo, y me dijo que para él el descanso había sido una de las mejores decisiones que había tomado".

"Eso me hizo pensar que si alguna vez sentía que lo necesitaba, no debía tenerle tanto miedo. Luego creo que, viendo el año que ha tenido, eso también me trajo algo de confianza extra en sus palabras".

Ricciardo mostró "una de las sonrisas más grandes", tras sorprenderse a sí mismo con su estado físico después de la carrera de 70 vueltas tras un periodo de ocho meses fuera del cockpit de un F1.

McLaren ha roto el "estancamiento" para hablar el idioma de Norris en F1, dice Ricciardo

Ricciardo también reflexionó sobre la vuelta a las primeras plazas de la parrilla por parte de su antiguo equipo, McLaren, que respaldó su buena actuación en Silverstone repitiendo podio en Budapest con Norris, que acabó segundo por detrás de Max Verstappen.

El debutante Piastri, por su parte, mantuvo un gran ritmo hasta que se vio sorprendido por el undercut de su compañero de equipo, perdiendo la posición en pista con Norris, y sufriendo daños más adelante en la carrera en el suelo monoplaza, cerrando el top cinco al final de la carrera.

Ricciardo cree que esa actuación demostró que el MCL60 ahora "habla el idioma de Lando" después de dos años tratando de terminar con el "estancamiento" que finalmente le costó su asiento.

"Sentí que, obviamente, por las razones que fueran, el McLaren normalmente no hablaba mi idioma", dijo Ricciardo.

"Sin duda habla el idioma de Lando. Él sabe cómo sacarle el máximo partido al coche".

"Me sentí un poco como, sobre todo el año pasado, en un punto muerto. Fue realmente difícil salir de esa situación".

"Por eso el tiempo libre y un equipo y un entorno nuevos han sido probablemente lo mejor para mí".