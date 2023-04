"Se acabaron los días" en donde Aston Martin F1 era feliz siendo 4º o 5º

El sorprendente inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 de Aston Martin ha hecho que el ambiente en el conjunto de Silverstone sea muy positivo, y más después de los tres podios consecutivos de Fernando Alonso en tres grandes premios. El director deportivo de la escudería británica, Andy Stevenson, es el claro reflejo de la sonrisa que tienen en el equipo, aunque también es la muestra de que no se conforman con ser ni siquiera segundos.

El responsable de los ingleses recalcó el increíble salto adelante que han dado gracias a su AMR23, pero también indicó que "se acabaron los días" en donde se contentaban con ser los cuartos o quintos de la parrilla del Gran Circo. Aston Martin ocupa la segunda plaza de la clasificación general, tan solo por detrás de Red Bull, aunque con mucha diferencia respecto a los de Milton Keynes, y el objetivo es claro, seguir adelante.

El británico dijo: "Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí, pero no podemos dormirnos en los laureles, o podemos dormirnos en los laureles, se acabaron los días en los que nos contentábamos con ser cuartos o quintos. Tenemos que ser realistas, nos va a costar mucho trabajo mantenernos donde estamos".

"Hay equipos muy consolidados que, aunque no hayan empezado la temporada con fuerza, harán todo lo posible por acortar distancias e intentar vencernos", indicó Stevenson al referirse a Ferrari y Mercedes. "Llegamos a esta temporada confiados en el trabajo que habíamos hecho con el AMR23, pero no demasiado, e hicimos el coche que creíamos que podíamos hacer. Del mismo modo, confiamos en nuestro plan de desarrollo para esta campaña, sabemos lo que estamos haciendo y en qué dirección vamos, pero no sabemos lo que están haciendo los demás, eso es lo desconocido".

El director deportivo de Aston Martin comentó al portal web del equipo que no podían hacer comparaciones en la estructura con respecto al pasado por todo lo que se ha evolucionado: "Este es un equipo fenomenal, y lo que Lawrence Stroll [propietario] nos ha permitido construir aquí gracias a su apoyo y su visión es increíble, es una gran oportunidad. Todos tenemos el privilegio de estar aquí, de formar parte de este viaje".

"El equipo es muy diferente de lo que era en el pasado. No se pueden hacer comparaciones", expresó el inglés. "Cuando entramos por primera vez en la Fórmula 1 en 1991, ¡ni siquiera estábamos seguros de si íbamos a completar toda la temporada! La única comparación que puedo hacer es que lo que está pasando ahora en este conjunto es tan emocionante como aquellos primeros años en la Fórmula 1, si no más".

"Llegar a un Gran Premio con un monoplaza con el que puedes competir de verdad es muy emocionante. En el 1991 terminamos quintos en el campeonato, pero nos clasificábamos a tres segundos de la pole position, ahora estamos mucho más cerca", continuó Andy Stevenson. "Somos parte de un equipo increíble aquí en Aston Martin, parte de una marca icónica, y eso por sí solo es suficiente para sentirse orgulloso, pero cuando el coche es competitivo y estás luchando en la parte delantera, todo el mundo camina un poco más. Puedes verlo en todos los miembros, todos han crecido un poco".

Sobre si el salto de calidad que han dado había hecho cambiar su forma de competir, el responsable de los de Silverstone dijo: "Los procesos son muy similares, debemos extraer el máximo rendimiento del monoplaza y del equipo en cada sesión. Cuando estás al final de la parrilla, intentas sumar puntos cuando los demás cometen errores, siempre te aseguras de hacer bien tu trabajo, pero el nivel de competitividad es diferente, es mayor, y tienes que estar increíblemente concentrado".

"En el pasado, nos ha ido muy bien con coches que no eran tan competitivos, y siempre nos hemos sentido orgullosos de ello. Cuando otros han tropezado, nosotros siempre hemos estado ahí, listos para sacar provecho, gracias a nuestra preparación, organización y procesos", dijo. "Ahora no podemos tropezar porque hay escudería que intentarán aprovecharse de nuestros errores".

"Todo el mundo te mira. Cualquier error, por mínimo que sea, todo el mundo lo señala. Cuando estás en la parte de atrás, la gente no te mira tanto, pero cuando estás delante, estás constantemente bajo el microscopio", concluyó Andy Stevenson sobre todo lo que hay en el equipo de moda de la Fórmula 1.

