La ironía de Alonso que señala un defecto clave del formato sprint de F1

La Fórmula 1 disputó con el GP de China la primera de sus seis citas al sprint que tendrá en la temporada 2024. Y tras el cambio de orden en las sesiones para separar lo sprint del gran premio principal, surgió uno de los primeros defectos del formato a tener en cuenta. Lo señaló Fernando Alonso, y se refiere a los neumáticos.

En los fines de semana al sprint, cada piloto tiene 12 juegos de neumáticos, y después de que un inoportuno Safety Car hiciera que su stint con duros fuera más corto de lo esperado, Aston Martin Racing decidió montar a Alonso neumáticos blandos, lo que a la postre le obligaría a otro pitstop extra. Mientras muchos no se explicaban esa decisión, el asturiano sugirió que quizás lo mejor sería no disputar la carrera sprint.

"Lo mejor es no hacer la carrera sprint, probablemente, el sábado, para guardar un juego de neumáticos para el domingo. Hay pocos puntos sobre la mesa para nosotros si no ganas la carrera y te arriesgas a puntos de penalización y cosas así, así que es mejor no correr", lanzó el bicampeón.

No, Alonso no se propone no correr las sprint, pero hay que comprender que tras esa frase va una realidad doble. Por un lado, que tal vez 12 juegos de neumáticos para una sesión de libres, dos sesiones de clasificación (con tres rondas cada una) y dos carreras sea demasiado poco. Y por otro, que aunque la F1 cambió la puntuación de las carreras sprint tras un primer año con poca recompensa, los que quedan fuera del podio se llevan un botín pequeño (cinco puntos el cuarto, cuatro el quinto, tres el sexto, dos el séptimo y uno el octavo).

La frase de Alonso, además, se refería a la penalización que recibió por su toque con Sainz en la sprint de China, 10 segundos que no le afectaron porque ya había abandonado y tres puntos en el carnet, una pena mayor que otras infracciones más graves del fin de semana.

Así, cuando le preguntaron qué habría que mejorar en el formato sprint, concluyó:"Sí, creo que tener más neumáticos sería bueno, porque la FP1 se convierte en un juego de quién puede rodar menos y quién usa menos juegos de neumáticos, así que es una pena para los aficionados. Y luego la sprint, si lo quieren para el espectáculo y al adelantar no nos dejan competir, es mejor no correr".