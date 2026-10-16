Dakar

¡Fernando Alonso, cazado en Marruecos haciendo un test para el Dakar 2027!

El periodista Gerard Farré captó a Fernando Alonso realizando un test en Marruecos junto a Marc Coma con el Dacia de Prodrive con el que presumiblemente disputará el Rally Dakar 2027.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 16 oct 2026, 17:53

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Fernando Alonso ha sido pillado haciendo un test en Marruecos con el coche con el que, presumiblemente, disputará la edición 2027 del Rally Dakar, un Dacia del equipo privado Prodrive.

Hace unos días, distintos medios adelantaron la noticia de que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 volvería el año que viene al rally más duro del mundo, en el que ya brilló en su debut en 2020. Y lo haría en una estructura de garantías.

Según se informó, el ovetense dispondría de uno de los coches más competitivos de la prueba, el Dacia Sandrider, que aunque dejará de tener apoyo oficial por parte de la marca rumana, será utilizado por una escuadra privada, Prodrive.

Esta estructura británica está comandada por David Richards, quien fue jefe de equipo de Benetton y BAR en la Fórmula 1, y que tiene varios vínculos con Aston Martin: Richards y Prodrive estuvieron detrás del regreso de la marca inglesa al automovilismo en 2004, con la fundación de Aston Martin Racing, que compitió junto a Prodrive en Le Mans (en GTE-Pro) y en el campeonato FIA GT con grandes resultados.

La noticia llegó tras anunciarse la renovación de Alonso por Aston Martin en la F1, al menos para la temporada 2027. Sin embargo, el propio campeón español se apresuró a rebajar el suflé sobre que fuera a disputar la próxima edición del Dakar en su primera aparición pública, el jueves del Gran Premio de Singapur.

"Sí, he leído los rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de la Fórmula 1 con el Dakar", explicó entonces el #14. "Cuando me enfrente al siguiente reto, lo anunciaré yo, no será un rumor, y seré yo mismo quien lo comunique. Y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado y porque habrá un riesgo que será el correcto".

Sin embargo, entre bastidores, Alonso sigue preparándose para el que será el próximo reto de su carrera deportiva. Este viernes, 16 de octubre, cazaron al asturiano realizando un test de cara al próximo Dakar.

El encargado de revelar la información fue el periodista Gerard Farré, que publicó un vídeo en su cuenta de TikTok, que puedes ver arriba, en el que se veía a Alonso realizando un test con el Dacia Sandrider en Marruecos, en el desierto del Sáhara (lugar que apunta a emplazamiento del Dakar 2027 si finalmente Arabia Saudí no puede albergarlo por la guerra en Oriente Medio).

Como puedes ver, Alonso aparece vestido con el mono de competición, al lado del coche en el que tendrá a Marc Coma como copiloto, como en su primera inclusión. Un helicóptero siguió a ambos este viernes durante el ensayo, por cuestiones de seguridad.

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