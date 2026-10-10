Alonso pidió a Aston Martin cambiar el motor Honda en Singapur; ¿dará tiempo?

Pese a acabar 11º en la carrera al sprint del Gran Premio de Singapur 2026, las 20 vueltas que duró la sesión fueron un auténtico dolor de cabeza para Fernando Alonso, ya que sufrió un problema con la unidad de potencia Honda desde el inicio. De hecho, es probable que Aston Martin tenga que cambiar el motor antes de la clasificación.

En la salida y tras el coche de seguridad, el asturiano perdió varias posiciones y no tardó en quejarse por radio de una falta de potencia anómala a la salida de las curvas.

"He perdido posiciones por el motor; no hay potencia", dijo.

Desde el muro de boxes del equipo de Silverstone se le pidió continuar en carrera, ya que la sesión estaba siendo caótico y había algunas opciones de puntuar.

Unas vueltas más tarde, Alonso recibió el siguiente mensaje por radio: "Fernando, enfría los neumáticos [intermedios] en las zonas de más agua".

A lo que Alonso respondió visiblemente enfadado: "Que os concentréis en el motor. No tengo potencia a la salida de las curvas". Acto seguido, pidió al equipo evaluar si lo mejor era abandonar, pensando en cambiar su unidad de potencia con tiempo suficiente antes de la clasificación de esta misma tarde: "Si tenemos que cambiar el motor antes de la qualy, pensad en el timing y en si queréis acabar la sprint o no".

Finalmente, el ovetense cruzó la bandera a cuadros en una 11ª posición que no le otorgó ningún punto, ya que en las carreras al sprint de la Fórmula 1 solo puntúan los ocho primeros clasificados.

En estos momentos, Aston Martin y Honda están comprobando a qué se debía esa alarmante falta de potencia en el motor de Alonso. Si se detecta un fallo en particular, probablemente los mecánicos tengan que desmontar el AMR26 del español para realizar un rápido cambio de motor, que muy probablemente conllevaría una sanción para la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur de este domingo en Marina Bay.

Cabe recalcar que el parque cerrado se reabrió a las 19:13 hora local, es decir a las 13:19h de España, por lo que el margen para cambiar una unidad de potencia es realmente pequeño, ya que es un trabajo que suele rondar las dos o tres horas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images