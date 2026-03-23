Alonso no pilotará el Aston Martin AMR26 en la FP1 de Japón F1

Como cada temporada, los equipos están obligados a reemplazar a sus pilotos titulares en dos sesiones de Entrenamientos Libres 1 respectivamente. Y Aston Martin empezará a hacerle relativamente pronto este año, ya que Jak Crawford participará en la FP1 de Suzuka, sustituyendo a Fernando Alonso.

De esta manera, el piloto estadounidense participará en su primera sesión oficial de F1 como tercer piloto de Aston Martin, donde podrá aportar todo lo que ha aprendido a través del simulador, así como también beneficiarse de las sensaciones reales del monoplaza, que necesita una gran revisión tras un muy complicado inicio de curso, tanto a nivel técnico como sobre todo con la unidad de potencia Honda.

Jak Crawford brilló la pasada campaña en la Fórmula 2, donde consiguió un segundo puesto, solo por detrás del italiano Leonardo Fornaroli. En el pasado, acabó tercero en la Eurofórmula Open, así como logró el segundo puesto en la ADAC Fórmula 4 y en el Campeonato NACAM de Fórmula 4.

Para Fernando Alonso, debido al pobre rendimiento del monoplaza en este inicio del mundial, no será una gran pérdida ausentarse en los Libres 1 del GP de Japón 2026, ya que no se esperan grandes avances.

Obviamente, se espera que el piloto asturiano regrese al volante de su AMR26 en la segunda sesión de prácticas y complete el resto del fin de semana en Suzuka sin ningún problema.

Jak Crawford, tercer piloto del equipo Aston Martin, se mostró encantado con esta oportunidad: "Estoy muy emocionado de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico pero exigente, y estoy deseando aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista. Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis anteriores sesiones de entrenamientos libres 1, espero aprovecharla al máximo y aprender todo lo que pueda".

Mike Krack, Director en pista de Aston Martin, añadió: "Es fantástico poder dar a Jak otra oportunidad en la FP1 como parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de jóvenes talentos".

"Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir adquiriendo valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles", finalizó.

Jak Crawford, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images