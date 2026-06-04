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Alonso explica por qué Aston no tiene "ninguna posibilidad de puntuar" en Mónaco

Fernando Alonso rebajó las expectativas de Aston Martin F1 para el GP de Mónaco, donde teme que los problemas de fiabilidad sigan lastrando al equipo.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Después de un inicio de temporada bastante complicado debido al pobre rendimiento de la unidad de potencia Honda Racing y a su falta de fiabilidad, sumado a otros problemas en el chasis de Aston Martin, el equipo llega a un Gran Premio de Mónaco donde estas debilidades deberían tener menor importancia.

Sin embargo, en la previa de la cita que se disputa en las calles de Montecarlo, Fernando Alonso habló con Motorosport.com y los medios de comunicación y rebajó las expectativas y descartó los puntos.

"Es difícil de decir", dijo cuando le preguntaron por lo que sería un buen resultado este fin de semana. "Creo que viendo las primeras carreras, diría que no hay ninguna posibilidad de puntuar, porque creo que los 10 primeros coches y los cinco primeros equipos están bastante por delante de los demás". 

"Si uno de los Alpine, que es el quinto equipo, no rinde bien ese fin de semana, siempre hay uno que lo hace muy bien, como Haas en China. Racing Bulls siempre es muy rápido y cosas así. Así que estar en el top 10, creo que es muy, muy difícil y muy difícil", añadió.

Más sobre Aston Martin:

El piloto asturiano todavía considera que Aston Martin sigue teniendo muchas carencias que dificultan soñar con algo más, incluso competir.

"Pero sí, no lo sé. Es Mónaco. Intentamos hacer lo mejor posible cada fin de semana. Hay un par de cosas en el coche que hay que mejorar y será una buena prueba aquí. Uno de ellos será, sin duda, la caja de cambios. Tenemos problemas con la caja de cambios desde Miami, y Mónaco no es la pista para tener una reducción de marcha aleatoria, porque entonces chocarás contra el muro".

Y añadió: "Prefiero competir aquí que en Monza. Pero como digo, si todo está conectado y tienes un problema de reducción de marchas como en Miami, probablemente ni siquiera podamos competir. O si tenemos problemas de fiabilidad, como al principios del año cuando completábamos 8-12 vueltas o algo así, entonces no cambia mucho estar en Mónaco. Así que tenemos que juntar todo".

Pese a todos esos problemas, Alonso también reconoció que Aston Martin está trabajando para encontrar soluciones, por lo que tiene ganas de subir al AMR26 en Montecarlo para buscar más progresos, aunque sepa que los objetivos serán pobres.

"Hemos estado trabajando las últimas dos semanas desde Canadá. Estamos prestando mucha atención a este fin de semana en los detalles, Así que tengo ganas de subirme al monopalza. Mónaco es algo puntual, pero al mismo tiempo soy realista respecto a las posibilidades de llegar al top 10, porque estamos muy lejos, pero lo intentaremos".

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