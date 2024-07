La FIA se disculpó con Alonso "cientos de veces" por el lío del Parc Fermé

Al final de la Q3 del GP de Hungría, Yuki Tsunoda sufrió una accidente que provocó la bandera roja cuando todavía quedaban algo más de dos minutos en el cronómetro. Sin embargo, en un principio, en dirección de carrera mandaron la orden de abrir el Parc Fermé y dar por acabada la sesión, algo que rápidamente se detectó como un error y se reabrió para permitir la reanudación de la clasificación.

No obstante, los primeros pilotos en entrar por el pitlane nada más señalarse la bandera roja, sufrieron las consecuencias de ello. Fernando Alonso fue uno de los perjudicados y mostró su enfado ante los medios nada más bajarse de su coche y, este jueves, en la previa del GP de Bélgica, ha dicho que consiguió hablar con el presidente de la FIA sobre ello y que admitió que había sido un error.

"Sí, hablé con el presidente Mohamed [Ben Sulayem]. Y sí, incluso el sábado por la tarde, creo que como dije después de la clasificación, nunca vi en ninguna categoría mandar a dos coches al parque cerrado dos minutos y medio antes del final de la Q3. Y luego volver a abrir el Parc Fermé, volver de nuevo al garaje y cosas por el estilo. Y eso no es agradables", dijo.

El asturiano reconoce que desde entonces, la FIA le ha perdido perdón "cientos de veces".

"Sé que fue un error. Ya me han pedido perdón cientos de veces. Ya cuando estaba en el Parc Fermé, me dijeron 'vuelve al coche y lo siento, lo siento, lo siento'. Así que no fue a propósito ni nada por el estilo".

"Todos cometemos errores, pero en esos momentos, nunca esperas tener ese tipo de errores, aunque realmente no cambió nada, no podía mejorar mi tiempo ni nada, así que fue menos doloroso", añadió.

El piloto asturiano también tuvo tiempo para hablar de las mejoras que Aston Martin introdujo el pasado fin de semana en Hungría y aseguró que habían funcionado tal y como esperaban, por lo que también había sido un aumento de confianza para todo el equipo después de varios meses complicados.

"Creo que estamos bastante contentos por cómo ha funcionado el nuevo paquete en Hungría. Está haciendo lo que decía el túnel de viento y hemos tenido una correlación muy buena, lo cual era muy importante después de algunas de actualizaciones que dejaron algunas dudas, pero no olvidamos que esto es sólo el primer paso y todavía estamos muy lejos de donde queremos estar".

"Es verdad que ahora estamos un poco más tranquilos en términos de lo que vendrá para el futuro. Creo que el equipo tiene ahora una mejor comprensión de dónde añadir rendimiento con la seguridad de que va a darnos un mejor tiempo de vuelta"

"Así que fue una mejora clave, funcionó como se esperaba. Y nos dio más confianza, sí", concluyó el bicampeón del mundo español de Fórmula 1.

