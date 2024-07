Alonso critica a la FIA tras no cumplir con "una norma hablada"

Durante la última ronda de la clasificación del Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, el accidente de Yuki Tsunoda provocó una bandera roja con todavía dos minutos en el reloj. Al tener tan poco margen, muchos pensaron que no habría tiempo para más, como le pudo ocurrir a algunos comisarios de la FIA en el pitlane, y enviaron a Fernando Alonso y Lance Stroll al parque cerrado.

Sin embargo, algunos pudieron salir al trazado y mejorar, como ocurrió con Daniel Ricciardo, pero los de verde se tuvieron que conformar con la séptima y octava plaza en la parrilla de salida. A pesar de que en Aston Martin Racing no tenían mucho que ganar porque ya no disponían de más gomas nuevas, fue algo que molestó bastante al asturiano, y criticó a la federación internacional cuando se bajó el AMR24.

En declaraciones a DAZN F1, el dos veces campeón del mundo mostró su descontento con los comisarios al cometer ese fallo que no le permitió volver a rodar en el trazado de Hungaroring, además de que no pudo cerrar su intento porque activaron la bandera roja antes de pasar por la línea de meta, como no suele ser habitual: "En la Q3... La FIA a veces lo hace bien y a veces comete grandes errores. Hoy ha cometido uno, porque han activado la bandera roja cuando yo estaba en la última curva, lo cual es sorprendente, porque cuando hay un accidente en la curva 8 normalmente esperan a que los coches completen sus vueltas, o esa es la norma hablada".

"Y luego, al entrar en el pitlane, a Lance [Stroll] y a mí nos han metido en el parc fermé, han cerrado el pitlane y nos han metido en parc fermé, nos hemos bajado del coche, luego nos han dicho que la Q3 se iba a reanudar, hemos vuelto al coche, nos han abrochado los cinturones y como ya no tenía más neumáticos no he salido otra vez", comentó el asturiano.

Fue una situación con la que no acabó demasiado feliz, porque su posición de salida pudo ser mejor al ir mejorando en su giro: "Venía mejorando una décima y media hasta esa última curva en la que se activó la bandera roja y seguramente no cambie nada, pero esto de entrar en el parc fermé, luego abrirlo de nuevo y eso, normalmente no pasa".

No obstante, Fernando Alonso se verá obligado a salir desde el séptimo puesto, desde donde tratará de sumar esos ansiados puntos que parecen resistirse en el garaje verde en esta temporada 2024 de Fórmula 1.

