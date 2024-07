Stroll desobedeció la orden de Aston Martin de devolver posición a Alonso

Fue un día de órdenes de equipo lo que vivimos en el GP de Hungría de F1 2024. Por la victoria, McLaren ordenó a Lando Norris dejar pasar a Oscar Piastri después de que, debido a la estrategia del equipo, Norris hiciera un undercut a su compañero. Por detrás, Aston Martin trató de hacer lo mismo con Stroll y Alonso, pero no fue posible después de que el canadiense hiciera caso omiso.

Primero, Aston Martin había pedido a Fernando Alonso dejar pasar a Lance Stroll para atacar a Yuki Tsunoda, pero tras no conseguirlo, no quiso intercambiar de nuevo posiciones y cruzó la meta décimo, dejando al asturiano undécimo y sin puntuar.

"Te sugiero que aflojes y dejes pasar a Fernando. Está cuatro segundos por detrás", le dijeron por radio a Stroll al final de la carrera. Sin embargo, el #18 continuó hasta la meta sin en absoluto desacelerar y para terminar a siete décimas del RB de Tsunoda y 4.484 segundos por delante del ovetense.

Luego, ante los medios, Alonso decidió respaldar la decisión de su equipo, y defendió que al final cambiar o no su posición con Stroll habría dado los mismos puntos a su escudería: "No me importó demasiado, era un punto para el equipo. No importa qué coche de los dos se lleve ese punto. Creo que estuvo intentando hasta la última curva pasar a Tsunoda, así que creo que fue lo que había que hacer".

Cuando se le recordó que incluso en McLaren, que hizo doblete, hubo una orden similar y Norris la aceptó (a regañadientes, eso sí), explicó que la diferencia entre una situación y otra es grande: "No sé. La victoria en la carrera es diferente a las posiciones 10ª y 11,ª pero si ese era el acuerdo que tenían antes de la carrera, hay que cumplirlo. Aunque entiendo que podría ser frustrante", dijo.

Con ese final, no cambia demasiado en la carrera ni en el campeonato, donde Alonso sigue noveno demasiado lejos del octavo (George Russell) y 21 puntos por encima de Stroll. La diferencia era pasar a sacarle 23, aunque ese punto extra ayuda más al canadiense, que con sus 24 puntos está solo dos por delante de Yuki Tsunoda y Nico Hulkenberg (22 puntos ambos, empatados en la undécima plaza).

