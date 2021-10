Alonso: "Son carreras lotería y este año no salen nuestros números"

Fernando Alonso esperaba volver a sorprender a propios y extraños este domingo en los primeros metros del GP de Turquía de F1 2021. Pero sus esperanzas se diluyeron al llegar a la primera curva. Allí, se tocó con Pierre Gasly y acabó trompeando, cayendo al 17º puesto en la primera vuelta.

El lance, donde el francés tocó la trasera izquierda del Alpine, que optó por el exterior del amplio primer vértice, propició una sanción de cinco segundos a Gasly. No obstante, Alonso recibió minutos después una penalización igual tras tocar a Mick Schumacher cuando luchaban por el 17º puesto.

A partir de ahí, el español rodó a menos de dos segundos del McLaren F1 de Ricciardo, pero sin poder acercarse más al australiano, que fue el primero en cambiar a intermedios nuevos en la vuelta 22. El asturiano lo hizo 10 después, cumpliendo la sanción de 5 segundos, antes de montar nuevos intermedios y volver 18º, detrás de Ricciardo y Latifi.

Pero el bicampeón del mundo de F1 se deshizo del Williams unas vueltas después y aprovechó la arriesgada decisión de Aston Martin con Vettel, tras calzarle medios slicks, para colocarse 16º. A partir de ese momento, se pegó a menos de un segundo de Russell, pero no pudo pasarle, pese a intentarlo al final, y quedó fuera de los puntos por primera vez desde el no GP de Bélgica del pasado agosto.

"Teníamos algún daño en el alerón delantero desde las primeras vueltas. Luego cuando estás en tráfico, la verdad es que no se puede adelantar. Sin DRS sabemos que es muy complicado, por eso lo introdujeron hace años. Ahí nos quedamos en un grupo en el que dañamos también los neumáticos y todo, pero bueno, una carrera así...", comento en los micrófonos de DAZN F1.

"Como decíamos ayer: cuando salimos delante siempre tenemos esa mala suerte de que nos toquen por detrás y luego estás 58 vueltas sin que pase nada. Siempre que estamos detrás no hay ni una bandera amarilla, ni un Safety Car, ni nada; ha sido una carrera aburrida en ese sentido. Espero que podamos clasificar tan arriba en las próximas carreras y tener una oportunidad, porque la de hoy nos la quitaron en cierta medida".

Cuando se le pidió que valorase el incidente de la primera vuelta con Gasly, respondió: "No lo vi en la TV, así que tampoco puedo opinar. Pero le pusieron 5 segundos de sanción... no creo que haya escapatoria, lo que hayan decidido, bien está".

Y sobre su lance con Mick Schumacher en la vuelta 2, al que tocó por detrás cuando luchaban por el 17º puesto, lo cual le valió cinco segundos de sanción, Alonso aceptó la culpa.

"En las primeras vueltas íbamos todos en un grupo con muy poca visibilidad. Me metí por el interior, entiendo que no me haya visto, nos tocamos. Me pusieron 5 segundos, y entendible también, porque intentaba recuperar e igual no era el sitio más adecuado para adelantar, pero vi un hueco y pensé que podía meterme. Como luego hizo trompo y todo, me pusieron la penalización y es merecida", reconoció.

El español se mostró frustrado por la pizca de mala fortuna que lleva sumando esta temporada, después de haber acabado el sábado con muchas esperanzas en cuanto a su estrategia en seco y haber tenido que competir en mojado todo el domingo.

"Son carreras que son una lotería. Hubiese estado bien cambiar el motor incluso aquí, o eso pensamos cuando vimos la previsión del tiempo. Pero si clasificas entre los cinco primeros, no lo cambias. Pero sabíamos que sería una carrera un poco lotería y cuando jugamos a la lotería este año no salen ninguno de nuestros números. Supongo que tenemos una acumulación de buena suerte espectacular, espero, para el año que viene", concluyó.

