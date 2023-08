El Alfa Romeo F1 de 2023 ya sufría en su nacimiento, admite Bottas

Alfa Romeo sólo ha sumado nueve puntos en las 12 primeras carreras de la temporada 2023 de la Fórmula 1, después de haber logrado 51 en el mismo intervalo de 2022. El octavo puesto de Bottas en Bahrein sigue siendo el mejor resultado en lo que llevamos de año.

Explicando en qué se ha quedado corto el equipo, Valtteri Bottas consideró que empezó la temporada desde una posición más débil en comparación con la pasada campaña, y no ha sido capaz de ponerse al día con su evolución a lo largo del año en relación con los demás equipos.

Aunque insatisfecho con los resultados del monoplaza actual, el finlandés consideró que es importante que el equipo aprenda de él en sus planes para 2024 en lugar de frustrarse y perder de vista sus futuros desarrollos. "Todo el mundo en Alfa entiende que el punto de partida de la temporada no fue tan fuerte como el año pasado, y ha sido bastante difícil remontar desde ahí", dijo Bottas.

"Sí, hemos estado trayendo mejoras, pero también todos los demás. Así son las cosas. No estamos satisfechos con el rendimiento en este momento y es duro correr en la parte trasera cuando quieres estar cerca de los de delante. Pero no nos frustramos todavía, porque tenemos que mirar hacia delante y hacer un buen plan para el año que viene".

"Nos han superado, sí. Además, tal y como nació el coche, el nivel de rendimiento puro no estaba donde queríamos. Desde entonces todo el mundo está mejorando, y algunos equipos han dado grandes pasos, como McLaren recientemente", añadió.

"Me refiero a los objetivos de rendimiento, es decir, dónde queríamos estar en [comparación a] áreas del pasado, ya sea [desde el punto de vista] mecánico, aerodinámico, o sobre los neumáticos. El nivel en el que empezamos no era donde queríamos estar".

Bottas añadió que el brillante comienzo del equipo la temporada pasada, en la que tuvo uno de los pocos coches que logró cumplir el objetivo de peso con el nuevo reglamento, ha ensombrecido los esfuerzos de 2023. En su opinión, el bajón del equipo durante la segunda mitad fue una mejor representación de las capacidades del equipo, y aunque el C43 no era un mal coche, las pequeñas deficiencias se sumaron para acabar pasando factura.

"Creo que en las primeras cinco o seis carreras del año pasado, el coche parecía un poco mejor de lo que era debido a que algunos equipos tenían problemas, y éramos de los pocos en el límite de peso. Después, a mitad y al final de la temporada, la situación fue más representativa. Pero incluso a partir de ahí, esperábamos dar un paso adelante".

"No hay un área en particular del coche, o del equipo, o de las fábricas [que sea débil]. Sólo pequeñas cosas aquí y allá, combinadas. Así que tenemos que seguir superando a los demás equipos. Esa es la única solución. [Debemos] mirar al futuro y trazar un plan claro. Obviamente, ha habido bastantes cambios en el equipo, en la dirección y en puestos importantes. A finales de año llegará más gente, así que todavía queda un poco de reestructuración, y los resultados, obviamente, no los veremos este año, eso será en el futuro", finalizó.