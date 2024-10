Albon y Sainz, en continuo contacto sobre Williams para 2025

Williams está en un proceso continuo de cambio y al alza, habiendo sumado en las tres últimas carreras 12 de los 16 puntos que acumulan en el campeonato de constructores. En la escudería, sin embargo, hay algo que no cambia, y es Alexander Albon, que empezó la temporada con un compañero, la está acabando con otro y en 2025 tendrá uno nuevo.

Cuando en un encuentro con los medios (entre los que estaba Motorsport.com) se le preguntó cómo está Williams ahora mismo y cómo ve él el futuro con distintos compañeros, declaró: "Está bien. Obviamente, seguimos teniendo hambre. Creo que en muchos aspectos tenemos la sensación de que el coche es mucho más rápido, pero en realidad no siempre hemos conseguido resultados en estas últimas carreras. Pero la energía es buena".

En ese mismo evento de un patrocinador de su escudería, el Gulf Speed Festival en São Paulo, continuó: "Es muy positivo y crea un ambiente muy positivo cuando el coche está ahí. Todos los fines de semana hay posibilidades de puntuar. Como piloto, pero también como equipo en la fábrica, es muy motivador. Hace que todos queramos esforzarnos más. Así que mentiría si te dijera que la sensación ahora mismo no es una mezcla de hambre y emoción".

Ya ante una pregunta más concreta sobre tener ahora al lado a Franco Colapinto y a partir de enero a Carlos Sainz, es cuando el anglo-tailandés, admitió que no le cambia mucho la manera de trabajar, ni a él ni a Williams: "No mucho, la verdad. Siendo realistas, gran parte de la atención se centra ahora en el coche del año que viene. Este es el momento del año en el que todos los equipos empiezan a centrarse... Y ya hemos hecho casi todas las mejoras para el resto del año. En cuanto a los compañeros de equipo (y si cambia algo), no demasiado".

"Acabamos de empezar la comunicación con Carlos sobre el estado del coche, y estamos teniendo varias reuniones".

Esa última frase llamó la atención, y sobre esas 'reuniones', reveló que en realidad empezaron mucho antes: "Quiero decir, charlamos ya antes de que firmara el contrato, ya que quería saber dónde estaba el equipo, pero en su mayor parte, sólo estamos, como he dicho, dando un poco nuestros primeros pasos, pero sí, eso es todo".

Respecto a Colapinto, analizó: "Sí, es muy rápido, muy relajado como piloto también. Creo que para él le ha salido muy natural llegar a la F1. Algunos pilotos están bastante tensos y un poco nerviosos, él no parece sentirse así. Ha llegado y enseguida ha sido rápido. Y en circuitos muy difíciles".

Sin embargo, ve difícil que el argentino pueda encontrar un asiento en 2025, ya que el único libre, el de Sauber F1 Team, ve que será para el brasileño Gabriel Bortoleto: "No sé. No creo que haya una respuesta obvia y creo que incluso Franco también va a tener sus opciones, pero parecía que iba a ser Bortoleto y ahora aún no hay nada".

"Creo que vosotros conocéis más las conversaciones del paddock, pero creo que sería una gran incorporación. Ya habéis visto a los pilotos que han llegado de F2, Kimi [Antonelli], Ollie [Bearman], Franco [Colapinto], han sido competitivos enseguida. Y no veo por qué si llega Bortoleto no vaya a ser rápido".