¿Qué harán equipos y pilotos de F1 en estas semanas sin carreras?

Por un tema de contratos (cuya explicación más amplia podrás leer un poco más abajo) la Fórmula 1 creó un calendario para 2024 con un agujero de tres fines de semana sin carreras entre el reciente GP de Singapur y el GP de Estados Unidos del 20 de octubre. Una pausa que llega menos de un mes después de las vacaciones de verano, y que es muy diferente a esa veraniega. ¿Cómo la afrontan los protagonistas?

La principal diferencia respecto al parón estival es que la FIA y la F1 aclaran en su reglamento deportivo que los equipos y pilotos tienen que parar al menos dos semanas, por lo que las fábricas se cierran salvo esos departamentos que no influyen en el rendimiento de los coches o del equipo, más bien en cosas como el marketing o las finanzas. En este caso, no es obligatorio que los equipos y los pilotos paren estas semanas, y de hecho no lo harán.

Los pilotos sí que descansarán, probablemente con algunos días libres, y sobre todo sin los viajes que supone el mundial. Sin embargo, continuará el entrenamiento físico, y dado que 2025 será una continuidad de 2024, trabajarán con sus ingenieros y sus escuderías en seguir dando pasos adelante en las seis carreras que quedan. Las visitas a la fábrica serán constantes, pero con un calendario mucho menos ajetreado que durante épocas del año con más carreras.

"Tras no haber podido muchas cosas en este doblete de carreras, espero que con las dos o tres semanas que tenemos podamos hacer algunas mejoras más", pidió Max Verstappen a Red Bull. Del mismo modo, Valtteri Bottas espera que Sauber haga lo propio: "Sin duda este parón nos va a ayudar. Todo el equipo pasará mucho más tiempo en la fábrica, y yo también pasaré tiempo allí en el simulador y en las reuniones sobre la dirección para el futuro. Así que es importante y espero que para la próxima carrera después haya novedades en el coche".

Yuki Tsunoda confirmó que los pilotos podrán recuperar más fuerzas que sus ingenieros: "Hay tiempo para descansar un poco y recargar las pilas antes de dos dobletes para acabar". Por su parte Franco Colapinto admitió que no podrá viajar a su país: "Tengo que trabajar con el equipo, ya sabes, en relación con muchos aspectos diferentes, muchos detalles que mejorar. Además, es bueno que ahora haya un poco de tiempo para que en mi coche también tenga las actualizaciones en la próxima carrera".

Esteban Ocon consideró que es positivo que ahora haya tres semanas y que entre el siguiente triplete y el último (Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi) haya otras dos semanas. Aunque entiende a quien vea mal este parón: "Tenemos una larga pausa antes de que empecemos a tener esas duras carreras y esos tripletes de final del año. Siempre habrá opiniones diferentes, a algunos les habría gustado continuar y probablemente terminar antes el año. Pero al menos podemos llegar bien descansados a esas duras carreras como Las Vegas, y estás mejor concentrado cuando vuelves".

¿Y los equipos? Trabajo a fondo en Red Bull, rotación en Aston Martin

Red Bull llega al descanso tras dos carreras de altibajos. En Italia parecieron tocar fondo, y en Bakú tuvieron a Checo Pérez luchando por el podio, pero no a Verstappen. En Singapur, el holandés se recuperó para ser segundo, pero el equipo siguió perdiendo terreno con McLaren F1 en el campeonato de constructores, y aunque eran dos pistas muy diferentes a las que ahora llegan, no dejarán piedra sin remover para tratar de remontar.

"Creo que todo el mundo está muy motivado en el equipo y, obviamente, seguimos luchando por los dos títulos", dijo Horner cuando le preguntaron si descansarían. "Hemos vuelto a sufrir un revés en la clasificación de constructores, pero aún quedan muchas carreras por delante y algunos circuitos en los que hemos rendido muy bien en el pasado".

"Desde Monza creo que tenemos un filón de desarrollo y que hemos entendido algunos de los problemas del coche. Estamos empezando a solucionarlos, parece. Fuimos mejores en Bakú, fuimos mejores en Singapur. Así que sí, habrá muchas noches en la fábrica de Milton Keynes".

Por su parte, en Aston Martin Racing también hay tarea por delante, pero su director deportivo Andy Stevenson confirmó que parte de la escudería descansará: "Siempre tenemos trabajo que hacer y siempre estamos tratando de mejorar, así que siempre podemos aprovechar a cualquiera que quiera venir a trabajar. Sin embargo, el hueco en el calendario le da al equipo que va a las carreras la oportunidad de tomarse unas vacaciones y tomar un respiro".

"Esa oportunidad no está ahí para todos, porque todavía hay mucho trabajo por hacer, y yo mismo espero tener algo de tiempo para concentrarme en proyectos y tareas a largo plazo. Durante gran parte de la temporada vamos de carrera en carrera, así que tener este pequeño descanso en el calendario es genial para ponerme al día con las cosas y hacer algunos planes para la próxima temporada".

"Creo que el descanso será bueno para todos, ya sea que tengan tiempo para tomarse unas vacaciones o simplemente para descansar de los viajes, porque la parte final de la temporada va a ser muy ajetreada con dos tripletes y tres fines de semana sprint".

"Dicho eso, yo después de un breve periodo de tiempo alejado del circuito siempre tengo ganas de volver a la pista. Así que tendré ganas de que llegue el Gran Premio de los Estados Unidos".