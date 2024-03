Albon aconsejó a Sainz sobre su asiento en Australia por su apendicitis

La victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 tuvo un valor doble, puesto que el español se enfrentó a una recuperación que iba contra el reloj para llegar a tiempo después de someterse a una operación por apendicitis dos semanas antes de la carrera. El madrileño comenzó con unos fuertes dolores y malestar en el inicio del Gran Premio de Arabia Saudí, y tras una visita al hospital, los médicos optaron por hacerle pasar por el quirófano para extirparle el apéndice.

Por algo similar pasó otro miembro de la actual parrilla, Alexander Albon, aunque en su caso tuvo algo más de días para estar en forma después de saltarse el Gran Premio de Italia 2022. El anglotailandés tuvo que ceder su asiento a Nyck de Vries, pero regresó tres semanas después en el Gran Premio de Singapur, sin estar al 100% como en el caso del piloto de Ferrari, pero con la posibilidad de competir.

Por eso mismo, el de Williams se mostró tan impresionado con que Carlos Sainz pudiera vencer en el circuito de Albert Park: "Sí, [fue] muy impresionante. Creo que hemos hablado mucho en las últimas dos semanas, estuve en su garaje el jueves, intentando darle algunos consejos sobre cómo hacer el asiento un poco más cómodo".

"Ha sido un gran esfuerzo", reconoció Alexander Albon sobre la actuación del español en el Gran Premio de Australia. "Creo que la gente se olvida de que no solo estás pasando por una operación, sino que no estás entrenando durante dos semanas, así que acabas en muy baja forma [física], así que no es fácil. Estoy seguro de que esta noche dormirá bien".

Sin embargo, lo de Carlos Sainz no fue casualidad, puesto que se mantuvo todos los días posteriores a la operación y antes de coger su vuelo hacia Australia pensando en la recuperación de la laparoscopia [una intervención en la que tan solo hacen tres pequeños agujeros], con el uso de cámaras hiperbáricas y una alimentación muy especial que le permitió estar en el SF-24.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!