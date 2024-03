Horner "no descartaría ninguna posibilidad" de que Red Bull fiche a Sainz

Sainz, que aún se recupera de una operación de apendicitis sufrida dos semanas antes, ganó la carrera de Melbourne tras haber adelantado a Verstappen en la vuelta 2, cuando el holandés tuvo problemas con los frenos.

Después de que Verstappen se retirara en la vuelta 4, Sainz dominó cómodamente a su compañero de equipo Charles Leclerc para conseguir su primera victoria desde el Gran Premio de Singapur del año pasado, siendo el único piloto aparte de Max Verstappen en ganar una carrera desde abril de 2023.

Sainz se quedará sin asiento en Ferrari ante la llegada de Lewis Hamilton en 2025, lo que le convierte en el piloto libre más valioso en el mercado de fichajes.

La mayoría de los rumores sobre el asiento potencialmente vacante de Sergio Pérez, que está pendiente de renovación, se han centrado en los propios pilotos de Red Bull Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e incluso Liam Lawson.

Pero entre rumores de que Fernando Alonso, de Aston Martin, también podría ser un candidato, Horner ha dado la indicación más firme hasta ahora de que Red Bull está dispuesto a mirar fuera de su propio grupo de pilotos.

"Creo que queremos formar la mejor pareja que podamos en Red Bull y a veces también tienes que mirar fuera", dijo Horner , antes de referirse a Carlos Sainz.

"En Australia ha ganado la carrera un piloto muy rápido y 'en paro'. Así que el mercado es bastante fluido con ciertos pilotos".

Sainz también es un producto de Red Bull, compañero de Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly en Toro Rosso desde 2015 hasta que en 2017 se fue a Renault.

Cuando Motorsport.com preguntó a Horner si se plantearía recuperar a Sainz, respondió: "Mira, basándote en un rendimiento como este no podrías descartar ninguna posibilidad, así que creo que solo quiero tomarme el tiempo para tomar una decisión".

"Obviamente, Checo se vio comprometido en Melbourne. Él también ha tenido un gran comienzo de temporada, así que no tenemos ninguna prisa desesperada".

"Carlos es el único piloto que ha vencido a Red Bull en el último año, así que parece ser nuestra némesis".

Cuando se le preguntó si una actuación como la del circuito Albert Park, apenas dos semanas después de someterse a una operación de apendicitis, había aumentado su valoración, Sainz respondió: "No lo sé. Lo que es seguro es que no la ha empeorado, eso está claro al 100%. Sigo sin asiento para el año que viene, así que supongo que esto me va a ayudar".

"Creo que todo el mundo sabe más o menos lo que soy capaz de hacer".

"No corro para demostrar mi valor a los jefes de equipo o a la gente. Corro para demostrarme a mí mismo que si me dan un coche, puedo hacerlo y puedo estar ahí arriba".

"Y esa es la mentalidad y el enfoque que tengo y que seguiré teniendo el resto del año", concluyó el de Ferrari.