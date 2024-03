Sainz temió incluso no poder volar a Australia antes de su épico triunfo

El piloto español consiguió una brillante victoria en el Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, solo dos semanas después de someterse a una operación de apendicitis. Carlos Sainz solo tuvo unos días para recuperarse para estar listo para viajar al otro lado del mundo, pero temió no estar en forma.

El madrileño pensaba que su vuelo "no iba a pasar" hasta el último momento: "Hace nueve días, cuando estaba a punto de coger el vuelo para venir a Australia, todavía estaba en la cama. Apenas podía moverme por el abdomen, y estaba como, 'esto no va a pasar', pero cogí el vuelo y, de repente, cuando aterricé en Australia, las sensaciones fueron mucho mejores".

"Cada 24 horas, progresaba mucho más que los primeros siete días, que es en realidad lo que me dijeron todos los médicos, 'no te preocupes, porque en la segunda semana, cada día va a mejorar mucho más que la primera'. Incluso Alex Albon me dijo eso, lo recuerdo, así que seguí más o menos lo que todos me dijeron", explicó el de Ferrari.

El español no dejó piedra sin remover para acelerar su proceso de recuperación, lo que incluyó el uso de cámaras hiperbáricas para aumentar los niveles de oxígeno, y una máquina llamada Indiba que utilizaba corriente electromagnética para acelerar el proceso de curación de su tejido cicatricial.

"En cuanto me extirparon el apéndice, entré en Internet, empecé a hablar con profesionales y me dije, 'vale, ¿qué ayuda a acelerar la recuperación?'. A partir de ahí, empecé a hacer todo tipo de cosas que se pueden hacer para acelerar la recuperación, las heridas, el tejido cicatricial, lo que puede ayudar a ser más rápido en eso", detalló. "Hablé con otros atletas, con otros médicos en España y en el extranjero, y después elaboré un plan con mi equipo".

"La razón por la que los deportistas se recuperan más rápido es porque puedes dedicar 24 horas al día durante siete días a la recuperación, y eso es exactamente lo que hice", comentó el madrileño. "Empecé a ir a cámaras hiperbáricas dos veces al día durante una hora, llevando una máquina Indiba, que es una cosa electromagnética para las heridas".

"Programaba mi tiempo en la cama, mi tiempo para salir a pasear, mi tiempo para comer, el tipo de comida que tienes para recuperarte", explicó el ganador de la carrera en el circuito de Albert Park. "Todo centrado en la recuperación para estar listo para Australia".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!