Sainz detalla su proceso de recuperación para correr en Australia

A menudo se da por sentado que los pilotos pueden hacer cosas así y, después de todo, solo hace un par de años que Alexander Albon realizó una hazaña similar, cuando regresó en el Gran Premio de Singapur después de perderse el Gran Premio de Italia tras una operación de apendicitis. Sin embargo, el anglotailandés tuvo dos fines de semana libres entre las dos pruebas, así que no hay que subestimar lo que está haciendo Carlos Sainz.

El jueves, en Melbourne, el español tuvo la oportunidad de explicar cómo se desarrolló su fin de semana en Yeda. El miércoles no se sintió bien, volvió pronto a su hotel y se perdió las actividades con los medios de comunicación, pero el jueves completó 50 vueltas en las dos sesiones de entrenamientos, e incluso consiguió el séptimo puesto en la FP2.

"En aquel momento era muy difícil saber si era apendicitis", explicó. "Lo que sé es que el miércoles empecé a encontrarme muy mal en el paddock y tuve los síntomas típicos de una intoxicación alimentaria, no creo que haga falta entrar en detalles. También me subió mucho la fiebre, y pasé el jueves también con esos síntomas, pero con medicación".

"Cuando me subí al coche, me sentía mucho mejor, porque estaba tomando la medicación, pero después de esas dos sesiones, me di cuenta de que no podía seguir así todo el fin de semana, así que si no mejoraba, iría al hospital", dijo. "No mejoré, y la mañana del viernes, que era el día de la clasificación, fui al hospital y me diagnosticaron apendicitis, que no era fácil de diagnosticar, porque mis análisis y las pruebas que me hacían, no estaban claras".

"Así que no tenía los síntomas típicos de la apendicitis, pero estaban bastante convencidos de que podía serlo, y me operaron", reveló el madrileño. "Y fue un gran trabajo de los médicos, porque en cuanto me lo quitaron, me sentí de nuevo normal, de nuevo mejor, aunque con la cirugía, y pude empezar a centrarme en recuperarme".

Carlos Sainz voló de vuelta a Europa el domingo, después de la carrera, para comenzar su recuperación, con el único objetivo de coger el avión a Australia y estar listo para pilotar el coche en la FP1. No pudo realizar su entrenamiento habitual, y también decidió no viajar a Maranello para hacer simulaciones de carrera con el fin de centrar todas sus energías en su estado físico.

La recuperación no fue tan fácil como él hizo parecer: "Cada día me siento mucho mejor. Ahora, cada 24 horas que pasan, avanzo mucho, es verdad que la primera semana fue dura, mucho tiempo en la cama y recuperándome, y ahí es cuando ves las cosas un poco más oscuras, pero luego, en la segunda semana, la recuperación se acelera mucho".

"Empecé a sentirme mucho mejor, así que sí, confío en poder subirme al coche mañana y hacerlo bien", explicó el español. "Puse en marcha un plan de recuperación muy fuerte desde el primer día que aterricé en casa para estar listo para esta carrera".

Al madrileño le ayudó el hecho de que una operación de apendicitis, aunque no es muy agradable, no es una tan dramática como hace unos años: "En primer lugar, es posible gracias a los avances que ha hecho la medicina en los últimos 20 o 30 años. Cuando mi padre se operó, y quizá algunos de vosotros os operasteis hace 30 años, te abrían en canal".

"Hoy en día, con la laparoscopia, te hacen tres agujeritos muy pequeños, que aceleran la recuperación. Es el doble o el triple de rápido que antes", aseguró. "Así que, gracias a eso, es por lo que incluso los médicos después de la operación, dijeron que estaría ajustado [volver a correr], son 14 días desde el día de la operación hasta que me suba al coche el viernes, pero es posible".

"Ellos [los médicos] no saben lo que es la Fórmula 1 y las fuerzas G y todo eso. ¿Estaré al 100%? Seguro que no", reconoció. "No es mentira, el 100% significaría estar diez días entrenando, y haciendo el simulador, no lo he hecho en los últimos diez días, me he centrado en recuperarme, pero, ¿estaré en condiciones de competir? La sensación ahora mismo es que sí, veré cómo me siento mañana y juzgaré".

Teniendo en cuenta el esfuerzo que suelen hacer los pilotos, sumado a que no pudo entrenar con normalidad, cabría esperar que fuera un inconveniente, pero Carlos Sainz insistió en que no lo será: "No, en absoluto. La cantidad de entrenamiento que hice en invierno y lo en forma que estaba en Yeda y Bahrein, gracias a eso, siento que voy a estar en forma mañana, porque no es que en dos semanas pierdas músculo o capacidad aeróbica".

"Evidentemente, no es lo mismo que estar diez días entrenando como hubiera hecho yo e ir al simulador, pero por eso digo que no voy a estar al 100% de mi forma física, aunque sí lo suficiente para competir. Creo que eso no será una limitación", afirmó el piloto de Ferrari.

El madrileño dijo que también encontró algo de inspiración en el ejemplo de Alexander Albon: "También encontré mucho apoyo en Alex Albon en este caso, porque pasó por un proceso similar. Creo que a él le dieron unos días más que a mí solo porque le operaron un poco antes. Le pregunté y me dijo que sí, que al principio me sentiría un poco raro, pero luego me acostumbraría, es normal".

"El problema es que no lo sé, hasta que no te subes a un Fórmula 1 y sientes las fuerzas, es imposible saberlo", continuó. "Lo que sé es que hoy estoy mucho mejor que ayer, y ayer estaba mucho mejor que hace dos días. Así que también con ese progreso, estoy bastante animado, y positivo, y luego a ver cómo me siento, como he dicho".

