La admiración de Tsunoda por Alonso y el gesto que le "explotó la cabeza"

Yuki Tsunoda ha sido uno de los últimos pilotos en llegar a la parrilla de la máxima categoría y, aunque en este 2023 está ante su tercera temporada en el Gran Circo junto a AlphaTauri (filial de Red Bull), todavía siente que está aprendiendo muchas cosas carrera tras carrera y fin de semana tras fin de semana.

El joven piloto japonés de 22 años ha reconocido en varias ocasiones que compartir parrilla con su ídolo, nada más y nada menos que Fernando Alonso, era todo un honor para él a nivel personal. Dada su edad y la de el piloto de Aston Martin, que este curso cumplirá los 42 años, Tsunoda creció viendo la F1 por la TV y admirando las hazañas del asturiano.

En declaraciones para el podcast oficial de la máxima categoría llamado Beyond The Grid, el nipón explicó la razón de su devoción por Alonso: "Es increíble que puedas aprender tantas cosas viendo a dos leyendas como Fernando y Lewis. Cuando tenía siete años, ellos estaban corriendo en Fuji y yo estaba en las gradas y tantos años después, siguen aquí, lo cual significa que son muy buenos, como todos sabemos".

"Estar a su lado y aprender de ellos para mejorarme a mí mismo es genial", añadió.

"Respeto a todos los pilotos de la parrilla, pero a Fernando al que más, sobre todo porque mi padre era un gran fan suyo, le admiraba. Cuando fui a Suzuka con 12 años, mi padre me enseñaba cómo trazaba al máximo la última curva por fuera, muy cerca de la línea blanca, que si la tocas te vas al muro, él iba siempre muy al límite, se le movía mucho la parte trasera del monoplaza", explicó el japonés.

Debido a ello, Tsunoda tenía un objetivo personal en la temporada 2021, su año de debut en la F1. El piloto de AlphaTauri quería tener un casco oficial de su admirado Fernando Alonso, pero le daba vergüenza pedírselo y el curso pasado, en 2022, de repente sucedió algo que le "explotó la cabeza".

"Quería hacer un intercambio de cascos con él desde que llegué a la Fórmula 1 y estaba demasiado nervioso como para pedírselo y el año pasado, en el GP de España, fue él quien se me acercó y me lo pidió. Me explotó la cabeza".

"Quizás tenía una imagen diferente de Fernando antes de conocerlo, lo veía como una leyenda y no esperaba que fuese tan agradable y comunicativo conmigo", concluyó el piloto nipón.

Después de dos años un tanto irregulares, Yuki Tsunoda, con Nyck de Vries como nuevo compañero de equipo, es consciente de que tendrá que dar un paso adelante esta temporada como líder de AlphaTauri si quiere seguir siendo piloto de Fórmula 1 y compartir parrilla con el ídolo de su infancia a partir del próximo curso.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!