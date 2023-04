"Alonso predica con el ejemplo e inspira a Aston con su ética de trabajo"

Cargar el reproductor de audio

El español ha terminado tercero en las tres carreras disputadas hasta ahora en la temporada 2023 de Fórmula 1, y ha contribuido a aupar al equipo de Silverstone al segundo puesto de la actual clasificación del mundial de escuderías.

El jefe de la escudería, Mike Krack, reconoció que el hecho de que los mecánicos de Aston Martin canten bajo el podio el nombre de Alonso cada carrera es una prueba del cariño que ya le tienen.

"Creo que es una confirmación, básicamente, de cómo está Alonso en el equipo", dijo. "Aportó mucha energía, mucho positivismo cuando llegó. En todo momento predica con el ejemplo. Llega muy pronto, trabaja muy duro, y es ese ejemplo que todo el mundo ve, al que todo el mundo se agarra y que da un nivel extra de motivación".

"Y creo que cantar el nombre del piloto fue como una confirmación también para él de que realmente aportaba mucho al equipo", explicó el máximo responsable del conjunto con sede en Silverstone.

Krack elogió a Fernando Alonso por su regularidad durante los fines de semana de carrera: "Si alguien me habría dicho que tendríamos tres podios después de las tres primeras carreras no me lo habría creído, pero también demuestra el campeón que tenemos ahí. Su regularidad es increíble".

"Si nos fijamos en todas las sesiones del año, siempre ha estado ahí, en cada sesión, en cada FP1, FP2, siempre está ahí arriba y aprieta al máximo todo el tiempo", continuó.

La ética de trabajo es algo que ha elogiado Aston Martin desde la llegada de Alonso al equipo, primero en el test postemporada de Abu Dhabi en noviembre de 2022 y luego ya desde inicios de este año. A su vez, desde sus comienzos con el conjunto, Alonso valoró de manera muy positiva la motivación y energía que se encontró en su nueva escudería, y esa unión está dando sus frutos en pista.

Además, más allá de los cánticos bajo el podio, hay otros signos de la perfecta unión que forma el bicampeón del mundo con sus nuevos mecánicos e ingenieros, como puedes ver en la foto de arriba, o como muestra cada gran premio el extrovertido pelirrojo Matt Watson.

Sea como fuere, la aventura de Alonso en Aston Martin ha comenzado con triplete de podios que ya le permiten superar el centenar y que permiten soñar, con licencia para ello, con que llegue pronto la 33.

Información adicional de Alex Kalinauckas