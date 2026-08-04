Algunas leyendas de la F1 opinan sobre el futuro de Verstappen

El futuro de Max Verstappen en Red Bull sigue siendo un tema muy comentado ahora que el holandés llega al parón de verano en la sexta posición de la clasificación de pilotos, a 110 puntos del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli.

Dado que Red Bull se enfrenta esta temporada al reto de su nuevo programa de unidades de potencia, y tras algunas actuaciones de gran repercusión en los últimos años, algunos expilotos de Fórmula 1 han dado su opinión sobre si creen que el cuatro veces campeón se quedará en la escudería de Milton Keynes o buscará una salida.

Aunque se ha relacionado al piloto de 28 años con Mercedes o McLaren, él se ha mantenido hermético sobre su futuro. Se da por hecho que ahora puede activar una cláusula de rescisión en su contrato si así lo decide, ya que se encuentra fuera de los dos primeros puestos del campeonato de pilotos tras la primera mitad de año.

El expiloto de McLaren Juan Pablo Montoya cree firmemente que las recientes muestras de frustración de Verstappen por la radio del equipo son una táctica para presionar al equipo, más que una señal de que vaya a marcharse: "No creo que Max quiera dejar a Red Bull. Estás en uno de los mejores equipos, quizá el mejor de los últimos 20 años, junto con Mercedes", declaró a F1.com.

"Estás en el lugar adecuado. Sí, las cosas han cambiado porque se ha ido mucha gente, pero siguen rindiendo bien. El año pasado estuvieron a punto de remontar y ganar el campeonato. Creo que quiere ver eso en el equipo, y solo se trata de presionarles".

El bicampeón Emerson Fittipaldi espera que Verstappen se vaya de Red Bull y cree que, si finalmente lo hace, provocaría el caos en el mercado de pilotos.

"Siempre es difícil opinar sobre lo que está pasando. No conozco su relación. No sé qué planes tienen para el año que viene. Max tiene un talento increíble", explicó el brasileño. "Lleva el coche a cuestas. Creo que es muy leal al equipo, y eso me gusta. A mí siempre me gustó correr muchos años en un equipo, todo el tiempo que pudiera. Creo que él realmente tiene esa lealtad".

"Pero es posible que se vaya. Si eso ocurriera, sería como el juego de las sillas musicales. Todo el mundo se vería afectado. Creo que esta parte de la F1 es emocionante. Los aficionados se preguntan: '¿Quién va a ir [allí]'? Es parte del deporte", dijo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Para el expiloto de Ferrari, Stefan Johansson, la frustración de Verstappen está más que justificada. "Puedo entender la frustración. Si no tienes el coche, no vas a ganar", afirmó. "Nunca ha habido un campeón del mundo que no tuviera el mejor coche".

"Esa es la realidad. Sigue haciendo milagros la mayor parte del tiempo y, obviamente, sigue siendo increíblemente bueno. ¡Estoy seguro de que no le faltarán opciones! Creo que cualquier equipo daría un brazo por tenerlo en su monoplaza".

Gerhard Berger animó a Verstappen a tener paciencia con Red Bull mientras el equipo supera los baches de sus primeros días con el proyecto de la unidad de potencia, y pronosticó que el equipo volverá a ser muy competitivo en seis o doce meses.

"Soy fan de Max. Creo que es un piloto excepciona", explicó Berger. "Cuando miro a Red Bull, veo que han construido un motor completamente nuevo. Sí, han fichado a gente de otras empresas, pero competir con la experiencia de Mercedes o Ferrari, y de repente ser competitivos ya en el primer año con un motor propio, es realmente impresionante".

"Que tengan algunos fallos de fiabilidad no es agradable, sobre todo cuando se trata de los alerones, pero los demás también tienen problemas de fiabilidad. Creo que si Max sigue trabajando discretamente con el equipo y consiguen incorporar a más gente competente, diría que, en un plazo de seis a doce meses, volverán a ser muy, muy competitivos".

Thierry Boutsen, tres veces ganador de un gran premio, se preguntó cuánto duraría su éxito en otro equipo si decidiera marcharse. "Es muy difícil de decir. Quizá sea un buen momento para cambiar, pero quizá sea un mal momento. Es su decisión, depende de cómo se sienta", afirmó. "La forma en que te sientes dentro del equipo es muy importante. Al pasar a un nuevo equipo, sin duda se sentirá bien y contará con el apoyo del equipo. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Va a durar tanto como con Red Bull?".

"No puedo aconsejarle: él hace lo que quiere. Me gustaría ver qué decide. Será muy interesante para él mismo y para el resto de la F1, diría yo. Siempre ha estado en una buena posición allí y ha ido ganando carreras. El año pasado estuvo a punto de ganar el campeonato y, si no hubiera tenido los problemas en Austria y Gran Bretaña [este año], la situación sería muy diferente. Así que no está lejos".