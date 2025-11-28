F1 en DIRECTO: clasificación sprint del GP de Qatar con Live Timing
Sigue en este enlace en vivo y en directo la clasificación sprint del GP de Qatar de F1 2025, y antes, la Práctica, con tiempos, resultados, posiciones, comentarios y más.
Comentarios en directo
Por: Jose Carlos de Celis
Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana para la sprint y clasificación del domingo.
Carlos Sainz se ubica octavo, por delante de Leclerc.
La tercera fila será de los Red Bull con Tsunoda y Verstyappen a más de cuatro décimas de segundo.
Piastri marca records y se coloca en la cima seguido por Russell, Norris y Alonso.
Russell ahora a la cima
Alonso al tercero en estos momentos detrás de Piastri y Norris.
Tsunoda se coloca en tercero, detrás de los McLaren.
Verstappen en el cuarto puesto
Abre su primer vuelta Verstappen en SQ3 y está lejos del rendimiento de la cima. No parece será una buena clasificación para la sprint
Norris en segundo a 44 milésimas de Piastri.
Sainz en la quinta posición
Piastri ahora a la cima con 1m20.241s
Leclerc salta al segundo a solo 0.094s
Alonso se coloca tercero en este momento.
Verstappen se queja que el coche rebota demasiado. Se muestra muy molesto por la radio.
Antonelli segundo.
Russell se pone primero.
Verstappen tuvo una salida de pista en su vuelta de calentamiento con los blandos.
Inicia la SQ3. Los tres contendientes por el campeonato en la lucha por la pole.
Eliminados: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg y Ocon.
Albon se coloca en el séptimo y ponen fuera a Antonelli
Carlos Sainz sube al quinto.
Se acaba el tiempo de la SQ2.
Alonso sube al séptimo a 14 segundos de concluir el tiempo.
Tsunoda sube al cuarto lugar.
Alonso viene mejorando sus tiempos en los microsectores.
Menos de un minuto y Alonso aún no consigue una vuelta rápida. Por ahora en el puesto 15.
Antonelli salta al séptimo
Ocon, Albon, Bortoleto, Alonso y Antonelli eliminados.
Hadjar salta al quinto seguido por Sainz en sexto.
Norris y Piastri salen a pista y saltan al primero y segundo en este momento.
Leclerc avanza a la segunda posición a solo 0.196s de Verstappen.