F1 en DIRECTO: ¡Test de Bahrein 2026, último dia! Con Live Timing
Sigue en vivo y en directo la última jornada de test de la F1 2026 en Bahrein, con Live Timing, tiempos, comentarios, fotos, vídeos y mucho más.
Clasificación en directo
Resumen
-
- Recordamos que nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales, sino las vueltas que lleva el piloto con ese neumático
Live Text
Una foto del líder de la mañana patinando hoy
Por cierto, ayer habló Stefano Domenicali, director de la F1, que no se cree el órdago de Verstappen
El director de la F1 tiene claro que Verstappen no se irá pese a las críticas
El director de la F1 desmiente los rumores que dicen que Max Verstappen podría dejar la categoría debido a lo poco que le gustan los nuevos coches de 2026.
Uy, comunicado de Honda
"Nuestra última tanda de ayer con Fernando Alonso reveló un problema con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco".
"Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura. Debido a eso y a la escasez de piezas del motor, hemos adaptado el plan de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas".
Pasada de frenada de Nico Hulkenberg con el Audi. Lleva ya 11 vueltas el alemán
¿Veremos hoy ese invento de Ferrari? Mira
Cómo el nuevo alerón trasero de Ferrari es útiles en las rectas y al frenar
Tras introducir el sistema FTM que aprovecha los gases del escape para mejorar la eficiencia del difusor y del alerón trasero, Ferrari también ha probado los perfiles móviles que se inclinan 270 grados. ¿Es un experimento?
Recordemos que para varios pilotos, de hecho los 11 menos Stroll, Lindblad, Leclerc y Gasly, estas son sus últimas horas de pretemporada 2026 de F1
De hecho así va el recuento de vueltas hasta el momento
Arvid Lindblad – Racing Bulls – 11 vueltas
Charles Leclerc – Ferrari – 10 vueltas
Isack Hadjar – Red Bull – 10 vueltas
Esteban Ocon – Haas – 9 vueltas
Nico Hülkenberg – Audi – 8 vueltas
Pierre Gasly – Alpine – 6 vueltas
Oscar Piastri – McLaren – 5 vueltas
Carlos Sainz – Williams – 5 vueltas
Kimi Antonelli – Mercedes – 12 vueltas
Sergio Pérez – Cadillac – 1 vuelta
Lance Stroll - Aston Martin - Sin vueltas
Se ve a Checo Pérez relajado en el box, sin el casco puesto, mientras Cadillac trabaja en su coche. Dio una vuelta de instalación y regresó en la primera media hora
Por cierto, mientras muchos aún se preguntan si fue motor o caja de cambios lo de Aston Martin el jueves, Alonso dijo...
Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”
Fernando Alonso acabó su pretemporada con un fallo del motor Honda que le impidió hacer la primera simulación de carrera de Aston Martin en los test.
Se baja Stroll ahora del coche... no sale el Aston Martin
Lance Stroll se sube al coche, aunque aún sin el casco puesto. ¿Saldrá pronto el Aston?
Con neumático C3 y récord del Sector 1 y 2, Charles Leclerc marca el mejor tiempo de la mañana hasta el momento, un 1:33.837
Buenas noticias, sale de nuevo Carlos Sainz, no hay problemas en el Williams
Sale Oscar Piastri con el McLaren, y por tanto ya son diez los equipos que han salido hoy a pista. Todos, menos Aston Martin
Carlos Sainz dio una vuelta de instalación y volvió al box. Se bajó del monoplaza mientras los mecánicos de Williams trabajan en ajustes
Buena salida de pista de Liam Lawson en la curva con el Racing Bulls, afortunadamente sin consecuencias. De hecho sigue girando
Qué imagen... los mecánicos de Aston Martin ensayando pitstops en la calle de boxes, con el coche... vacío, sin piloto
El primero en salir en la última mañana, el Racing Bulls de Arvid Lindblad, que hará todo el viernes completo. También salieron tras él Leclerc, Ocon, Hulkenberg, Hadjar y Antonelli
¡Y arrancan los últimos test de Bahrein, con varios coches ya en pista!
Todo listo para el arranque en Bahrein
Por cierto, buen sprint se marcó ese cámara para ir a grabar a Alonso cuando regresaba al pitlane tras la avería de su Aston Martin ayer
¡10 minutos para el inicio de la última sesión de test de F1 en Bahrein!
También algunos han señalado que es tan peculiar la naturaleza de estos coches con los nuevos motores (reparto 50%-50% de energía eléctrica y combustión), que quizás veamos rendimientos muy distintos en los diferentes tipos de circuitos
Realmente hay intriga en la parte delantera. En algún momento de los test, Ferrari, Mercedes y Red Bull han parecido fuertes, y Mercedes no ha perdido su cartel de favorito. ¿Habrá realmente una lucha a cuatro este año?
Así llegaban a pista y se saludaban Charles Leclerc y Oscar Piastri. El australiano hará la mañana con McLaren antes de dejar su asiento a Lando Norris, y el monegasco hará toda la jornada con Ferrari, tras haber hecho el jueves completo Lewis Hamilton