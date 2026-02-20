Uy, comunicado de Honda

"Nuestra última tanda de ayer con Fernando Alonso reveló un problema con la batería que afectó nuestro plan de pruebas con el equipo de Fórmula 1 Aston Martin Aramco".

"Desde entonces, hemos estado realizando simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura. Debido a eso y a la escasez de piezas del motor, hemos adaptado el plan de hoy para que sea muy limitado y consista únicamente en tandas cortas".