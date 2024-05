Así te contamos la carrera del GP de Miami 2024

00:52 Leclerc: "No tuve una buena salida, me patinaron las ruedas, Checo (Pérez) bloqueó por la derecha y pensé que chocaríamos, pero afortunadamente todos salimos sin daños. Desgraciadamente perdimos un poco de ritmo. Lo hemos gestionado todo bastante bien, y P3 era lo mejor que podíamos hacer".



"Estoy muy contento por Lando, se lo merece. Esperábamos que fueran fuertes, quizá no tanto como han demostrado hoy. Ahora nos toca a nosotros mejorar y ponernos a su altura".