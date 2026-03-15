F1 DIRECTO carrera GP de China 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la segunda carrera de la temporada 2026 de la F1, el Gran Premio de China, que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Los Alpine de Gasly y Colapinto son 4º y 6º!
Con esta locura de salida, Sainz es 10º y Alonso 11º
¡Trompo de Hadjar!
¡Los McLaren no han podido salir desde el pitlane y abandonan la carrera! Con Bortoleto y Albon, ya son 4 bajas en este GP de China
¡Qué salida de los Ferrari! Hamilton se coloca líder, con Antonelli segundo, Leclerc tercero y Russell cuarto
¡ARRANCA EL GP DE CHINA 2026!
¡Gabriel Bortoleto no sale! Primera pérdida para este GP de China
La tercera fila de la parrilla estará vacía... ¡Sin los McLaren!
¡Todo preparado!
¡Arranca la vuelta de formación!
¡Oscar Piastri también ha sido mandado al PITLANE!
¡Todo preparado ya en Shanghái!
¡Menos de 10 minutos para que todo arranque!
¡Momento himno de China!
¡Gabriel Bortoleto a boxes! Más problemas para Audi antes de una salida...
También hay trabajos en el alerón trasero del Red Bull de Verstappen, muchos mecánicos apresurados en este momento
Hay mecánicos trabajando en el Aston Martin de Alonso, pero se debe únicamente a cambios en el asiento del AMR26 por comodidad
¡Arranca la ceremonia previa al GP de China 2026 de la F1!
¡PITLANE CERRADO! Alex Albon, como estaba previsto, se queda en boxes y saldrá desde el pitlane... ¡Tampoco ha podido salir Norris!
Lando Norris sigue en el garaje... Veremos si finalmente puede salir
¡Se abre el pitlane! Empiezan a salir los coches a la pista de Shanghái
Mira a qué hora arranca la carrera y toda la información que necesitas
A qué hora es hoy la carrera de F1 en China, cómo verla y toda la información
Consulta a qué hora es hoy la carrera del GP de China de F1 2026, los horarios en España y Latinoamérica y dónde ver la Fórmula 1 en directo por TV y online este fin de semana en Shanghai.
¡Alex Albon saldrá desde el pitlane hoy!
"Se han realizado cambios en la configuración de la suspensión del coche número 23. Por lo tanto, a este coche ahora se le debería exigir que comience la carrera desde el pitlane de acuerdo con el Artículo B3.5.7 a) del Reglamento de 2026 y el Reglamento deportivo de Fórmula Uno".
¡Nos despertamos con una noticia! El McLaren de Lando Norris tiene algún que otro problema en estos momentos, aunque confían en poder salir a la pista
"Hola a todos, es posible que hayan visto algunos trabajos en curso en el monoplaza de Lando.
"Habíamos identificado un problema en el lado electrónico, por lo que quitamos el suelo y revisamos varias piezas. Creemos que hemos solucionado el problema y el equipo está ahora en los últimos preparativos para la carrera", ha dicho el equipo
¡Hola a todos y bienvenidos al directo de la carrera del GP de China 2026 de la Fórmula 1, que arranca en menos de una hora!
Por: Juanjo Sáez