¡Alex Albon saldrá desde el pitlane hoy!

"Se han realizado cambios en la configuración de la suspensión del coche número 23. Por lo tanto, a este coche ahora se le debería exigir que comience la carrera desde el pitlane de acuerdo con el Artículo B3.5.7 a) del Reglamento de 2026 y el Reglamento deportivo de Fórmula Uno".