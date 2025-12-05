F1 en DIRECTO: entrenamientos libres de Abu Dhabi FP1 y FP2
Sigue en directo la jornada del viernes de F1 en Abu Dhabi, la FP1 y FP2 de entrenamientos libres, con tiempos, resultados y más.
Comentarios en directo
Por: Jose Carlos de Celis
Mientras tanto, Roman Stanek se ha llevado la última pole position de la temporada 2025 de Fórmula 2.
Dos horas y 20 minutos para el inicio de la FP2
Así volvía al box Pato O'Ward tras la FP1 y se encontraba con el dueño de su coche, Oscar Piastri
Ya en marcha la clasificación de la F2, donde participan pilotos que han disputado la FP1 de Fórmula 1: Pato O'Ward fue 14º (por Piastri), Arvid Lindblad 15º (por Tsunoda), Arthur Leclerc 18º (por Hamilton), Cian Shields 20º (por Alonso), Jak Crawford 19º (por Stroll), Paul Aron 13º (por Gasly) Ayumu Iwasa 17º (por Lawson), Ryo Hirakawa 11º (por Ocon), y Luke Browning 18º (por Albon) i
Un enlace para tener a mano durante todo el fin de semana
Qué resultados necesitan Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi para ser campeones
Mira qué resultados darían el mundial de F1 a Norris, Verstappen y Piastri, o qué necesita cada uno de ellos para ser campeón del mundo 2025.
Las cámaras han cogido a Piastri bostezando en el muro de boxes mientras veía la sesión. El australiano se ríe al darse cuenta de que le han 'cazado'. El resto de sesiones ya las vivirá desde dentro del coche
Aquí el resumen, recién salido del horno, por si te lo has perdido
Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri
Lando Norris empieza mandando en la FP1 del GP de Abu Dhabi 2025 de la F1, por delante de Verstappen y Leclerc. Resumen y resultados de los Libres 1.
¡Y así acaba la última FP1 de la temporada, la sesión que ha estrenado el GP de Abu Dhabi 2025!
Los favoritos al título van a estar separados por solo ocho milésimas, con Norris delante y Leclerc a solo 16 milésimas de él y a ocho de Max
Solo dos minutos para la bandera a cuadros, y esto ya no va a cambiar
¡JAJAJAJAJA! Arthur Leclerc, hermano del piloto titular, le dice a su ingeniero por radio que cree que Charles está haciendo burnouts para los fans
¡Trompo de Charles Leclerc en la curva 5!
Quedan ocho minutos y ahora mismo los últimos ocho clasificados son los ocho novatos. No miente la experiencia
Verstappen dice que debe haber algo roto en su coche. Le preguntan en qué áreas del monoplaza hay problemas, ¡y dice que ahora mismo en todas partes!
El problema de Bearman ha ido a más y aquí acaba su sesión. Se baja del Haas averiado
Solo ocho décimas entre los favoritos al título. Eso sí, con Norris delante
Superada la primera mitad de la sesión, Colapinto se ha puesto séptimo, con O'Ward duodécimo.
Shields se queja de tráfico. ¡Uno de ellos era su compañero Crawford con el otro Aston Martin!
Pese al récord en el tercer sector, Norris se ha quedado segundo, pero eso sí, ¡a solo 26 milésimas de Verstappen!
Ojo, primera vuelta apretando y primer error de Norris... va a intentarlo una segunda vez
1:24.493 de Verstappen con blandos, 0.240s por delante de Russell. Recordemos que a Verstappen le interesa un Mercedes fuerte, porque tiene que meter al menos tres pilotos entre él y Norris
¡Ahí va Verstappen con blandos!
Le informaron a Russell de que venía por detrás Iwasa y dijo que no, que era Owasa, porque era Pato O'Ward
La pista sigue mejorando, y Hadjar es primero con un 1:25.245 con duros, por delante de Sainz y los Sauber
De momento, más allá de Browning que no ha marcado tiempo, el último es el sustituto de Alonso, un Cian Shields cuya elección fue toda una sorpresa para todos. Atento
Quién es Cian Shields, el piloto 'cero puntos' que se subirá al Aston de Alonso
Por circunstancias inusuales, Fernando Alonso no disputará los Libres 1 del GP de Abu Dhabi de F1: su sustituto, Cian Shields, nunca ha puntuado en F2 y F3.
Bearman avisa de que pierde potencia en el Haas. Le informan de una fuga, aunque aún estaba en la curva 6, a ver si logra llegar al pitlane
Verstappen parecía que iba camino de récord, pero finalmente se quedó a 14 milésimas de Norris. Eso sí, con duros
1:25.708 para Antonelli que se colacaba primero, antes de que Norris bajara a 1:25.454 aún con medios para liderar
Ya hemos visto los tres neumáticos en esta FP1. Los blandos solo los ha usado el mexicano Pato O'Ward, que es quinto con el coche de Piastri