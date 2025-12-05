Ya en marcha la clasificación de la F2, donde participan pilotos que han disputado la FP1 de Fórmula 1: Pato O'Ward fue 14º (por Piastri), Arvid Lindblad 15º (por Tsunoda), Arthur Leclerc 18º (por Hamilton), Cian Shields 20º (por Alonso), Jak Crawford 19º (por Stroll), Paul Aron 13º (por Gasly) Ayumu Iwasa 17º (por Lawson), Ryo Hirakawa 11º (por Ocon), y Luke Browning 18º (por Albon) i