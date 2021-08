El DTM le tira la caña a Valentino Rossi para 2022

La semana pasada, durante el anuncio de su retirada de MotoGP a final de temporada, Valentino Rossi aseguró que siempre será piloto y que a partir del año que viene competirá en coches.

"Me gustan algo menos los coches que las motos, pero creo que seguiré corriendo con coches. Empecé con los karts. Todavía no hay nada definido, pero me siento piloto. No correré al mismo nivel, pero no corro por diversión, corro para lograr buenos resultados. Me gustaría correr las 24 horas de Le Mans", señaló.

El italiano tiene un largo historial sobre cuatro ruedas. En 2002 y 2008 disputó el Rally de Gales del WRC y lo mismo hizo en 2006 en Nueva Zelanda, acariciando el top 10. Además, ha ganado siete veces el Monza Rally Show. Entre 2004 y 2008 realizó varios test con un Ferrari de Fórmula 1 y en diciembre de 2019 probó el Mercedes W08 de Lewis Hamilton. Ese mismo año ganó las 12 horas del Golfo en la categoría PRO-AM y repitió podio allí en 2021.

Durante sus coqueteos con el automovilismo también se ha subido a un Mercedes del DTM. Fue en 2006, en Hockenheim. De hecho, en el pasado, desde el campeonato ya le han invitado a hacer algún wild card –como Andrea Dovizioso–. Entonces rechazó la oferta, pero dejó abierta la puerta a hacerlo en el futuro.

Eso podría ocurrir en 2022. El jefe del DTM, Gerhard Berger, volverá a la carga a final de año. Y todo podría encajar, ya que los coches del campeonato serán GT3, con los que Rossi ya tiene experiencia.

"Me dijo que hablaríamos de ello cuando terminara su carrera en MotoGP, pero todavía no le he llamado", dijo el ex piloto de F1 a Speedweek. "Lo haré a final de la temporada, si quiere correr en el DTM sería genial, si no, estaría bien".