Vídeo: Carlos Sainz prepara la maleta para el Rally Dakar de 2024

El Rally Dakar de 2024 está a la vuelta de la esquina, y mientras que unos se van acomodando en el vivac de Al-Ula, otros ultiman los detalles y la maleta para viajar hacia Arabia Saudí, como es el caso de Carlos Sainz. El piloto madrileño mostró en un vídeo en sus redes sociales cómo tenía todo listo para embarcarse en la aventura, quizá la última con el equipo Audi, y explicó la importancia de llevar "lo justo y necesario".

El español aparecía junto a su hijo, el piloto de Fórmula 1 de Ferrari, quien lo apoyará desde la distancia, pero el día de Año Nuevo en la familia fue para despedir al padre antes de tomar el avión con el que llegará a el país de Oriente Medio. El dos veces campeón del WRC, intentará cosechar su cuarto trofeo Touareg después de afrontar la recuperación física debido a un fuerte accidente en la pasada edición.

"1 de enero de 2024, ya casi, casi yéndome para la cama después de terminar la maleta y de despedirme porque mañana salgo muy, muy temprano, salgo sobre las cuatro y media de la mañana de casa, y es un momento de despedidas, que siempre tiene su aquel", dijo Carlos Sainz. "Y luego, también, el momento de la maleta, todo el que haya ido al Dakar sabe lo importante que es hacer bien la maleta para no llevar ni de menos ni de más, porque como la tienes que llevar todos los quince días, como eches cosas que no te sirven, es una faena".

"Si un día vas a buscar algo y se te ha olvidado, no has estado concentrado haciendo la maleta, te vas a arrepentir, con lo cual, la maleta es una parte importante, lo justo y necesario", explicó el madrileño entre risas con su hijo. "Aquí llevo también una bandera que me han regalado en el karting, que me hace mucha ilusión, casco, aunque allí también tengo otro, el hans, y mañana ya. Todo listo y con ganas de irme".

En la grabación se podía apreciar cómo el piloto de Audi tenía algunas prendas de vestir para cuando termine las etapas y llegue al campamento, sobre todo ropa cómoda que se pondrá tras despojarse del mono de competición, pero sin olvidar el casco que protegerá su cabeza y algo muy especial, la bandera española que no dudará en sacar a pasear cuando logre lo que todo aficionado nacional quiere festejar.

