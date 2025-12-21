Javi Vega desvela cómo es correr el Dakar sin asistencia: "70% mental"

Javi Vega afronta el Dakar 2026 con la misma ilusión de siempre, pero también con la experiencia que solo dan los años en el desierto. El piloto español, patrocinado por Pont Grup, disputará su octavo Dakar dentro de la categoría Original by Motul, la más extrema de la prueba, en la que los pilotos compiten sin asistencia y deben hacerlo absolutamente todo por sí mismos: pilotar, reparar, planificar… y resistir mentalmente.

"Este va a ser mi octavo Dakar. En 2023 fui segundo y sé que estoy en el top 5 de la categoría", recuerda Vega en una entrevista concedida a Motorsport.com España. "Siempre el objetivo es intentar ganarlo, pero sé que hay gente más rápida. En el Dakar pasan muchas cosas… y a mí me pasan todos los años".

Un recorrido que obliga a pensar más que nunca

El recorrido del Dakar 2026 ya está en boca de todos, especialmente por la ausencia del Empty Quarter y por el protagonismo que, según la organización, tendrán las zonas de piedras. Un factor que preocupa especialmente en la categoría Original.

"Lo que me inquieta es que hayan puesto un cambio de ruedas para los coches en la primera o segunda etapa. Eso significa que va a haber muchas piedras", explica Vega. "Nosotros llevamos neumáticos marcados y solo seis juegos para todo el rally. Las ruedas te tienen que durar tres días, así que será jugar con la estrategia: un día palmar neumáticos y otro intentar sobrevivir".

Una gestión milimétrica que puede marcar la diferencia en una carrera donde cada decisión cuenta.

Paciencia antes que velocidad

Con los años, Vega ha aprendido que el Dakar no se gana en los primeros días… pero sí se puede perder. Por eso, su enfoque para 2026 será más conservador, especialmente al inicio.

"Todos los primeros días salimos con el cuchillo entre los dientes, pero hay que tener paciencia", subraya. "Lo importante es hacer cuatro días y situarte en tu sitio. Intentar no caerme, no romper la moto y salir vivo de la primera semana".

No es una reflexión casual. En la Original, cualquier caída tiene consecuencias mayores: menos descanso, más trabajo nocturno y un desgaste acumulado que acaba pasando factura.

KOVE, una moto conocida… y fiable

Vega llega al Dakar 2026 con confianza también en su montura. Tras incorporarse a KOVE el año pasado casi sin margen de adaptación, esta temporada ha competido todo el año con la marca china y conoce la moto al detalle.

"Ahora me la conozco de arriba abajo. Estamos ayudando a desarrollar el motor", explica. "La moto que llevamos es un proto, con más mantenimiento, pero yo he decidido llevar el motor del año pasado. No necesito más caballos, necesito fiabilidad".

Una elección que resume bien su filosofía: acabar cada día es tan importante como el ritmo puro.

La Original: una batalla psicológica

Si hay algo que define a la categoría Original, según Vega, es el desgaste mental. Por encima incluso del físico. "Para mí, en esta categoría, es un 70% mental y el resto físico", asegura. "Tienes que controlar muchísimo la cabeza y los horarios para intentar descansar".

El piloto recuerda su experiencia del año pasado como un punto de inflexión: "Yo llegaba con la adrenalina a tope y tenía que hacer la moto, montar la tienda, planificar el día siguiente… mientras otros llegaban y se ponían a descansar. Psicológicamente tienes que estar preparado para ir a tu carrera y no compararte constantemente".

Un 2025 sólido para llegar fuerte al Dakar

Los resultados acompañan. Vega viene de ser segundo en el Campeonato de España de Rally Raid, un título que se le escapó por un error en la última prueba, y de competir también en pruebas internacionales.

"Ha sido el año que más carreras he hecho. Me veo más fuerte que nunca y sin lesiones", afirma. "Eso también da tranquilidad de cara al Dakar".

Mirando más allá del Dakar 2026

Aunque el gran objetivo es el Dakar, Vega ya tiene definido gran parte de su programa posterior. Bajo contrato, volverá a competir en el Campeonato de España de Rally Raid, mientras que el Mundial de Bajas queda descartado por presupuesto.

Con experiencia, cabeza fría y el respaldo de Pont Grup, Javi Vega afronta un nuevo Dakar sabiendo que, en la Original, ganar empieza por resistir.