Santolino asume un Dakar "de menos a más" por su lesión y espera "luchar alguna etapa"

Lorenzo Santolino se prepara para afrontar el Dakar 2026, el que será ya el octavo de su carrera, en unas circunstancias muy distintas a las de años anteriores. El piloto salmantino, patrocinado por Pont Grup, llega a la cita más exigente del rally raid mundial tras haber pasado recientemente por el quirófano, después de sufrir una caída en unos entrenamientos que le provocó la fractura del dedo gordo del pie, fijado con dos tornillos.

Una situación que condiciona claramente su preparación y que convierte esta edición en un reto añadido, tanto a nivel físico como mental, pese al gran sabor de boca que dejó su Dakar 2025, donde logró su primera victoria de etapa.

"Físicamente podríamos decir que es el peor año. Espero que sea un Dakar de menos a más", reconoce Santolino en una entrevista con Motorsport.com España.

Un Dakar marcado por el dolor… y la gestión mental

La lesión ha impedido a Santolino entrenar con normalidad durante las últimas semanas, algo especialmente delicado en una prueba de casi dos semanas de duración y enorme exigencia física. "He perdido bastante este último mes, no he podido entrenar. Espero que durante la carrera vaya creciendo el ritmo, adaptándome a la moto y a la navegación", explica.

Convivir con el dolor será una de las claves de su Dakar, especialmente en los primeros días, donde la falta de ritmo y la adaptación física pueden pasar factura.

"Todo lo que no te deje rendir al 100% te perjudica en el pilotaje y en la concentración. Será un poco día a día, ver cómo evoluciona y a qué ritmo voy a poder ir".

Confianza intacta tras un buen año en el W2RC

Pese a este contratiempo, Santolino llega al Dakar con una base sólida construida durante la temporada, especialmente gracias a su participación en las dos últimas pruebas del World Rally-Raid Championship, en Portugal y Marruecos. En ambas logró un séptimo puesto en la general y fue sexto en su categoría, resultados que refuerzan su confianza. "He tenido un buen año. Desde el año pasado hemos ido mejorando y la moto también. La preparación ha sido muy positiva hasta la caída", asegura.

Especialmente importante fue Marruecos, una prueba muy cercana a lo que se encontrará en Arabia Saudí. "Marruecos me sirvió mucho como entrenamiento, es más parecido al Dakar por el tipo de terreno".

Un recorrido exigente… y sin Empty Quarter

El recorrido del Dakar 2026 también presenta novedades importantes. La ausencia del Empty Quarter elimina las grandes etapas de dunas continuas, pero introduce un trazado con más piedras y terreno duro, algo que Santolino considera un arma de doble filo.

"No vamos a tener esas dos o tres jornadas de 100% dunas. Me encanta la arena, pero no es donde mejor me muevo. En ese sentido me puede venir bien".

Sin embargo, advierte de que será un Dakar muy exigente físicamente y a nivel de navegación. "Puede ser más exigente físicamente, y eso quizá, con el lastre de no haber entrenado bien estas semanas, me penalice un poco".

Con siete Dakar ya completados, Santolino confía en que su experiencia sea un factor diferencial para gestionar mejor las dificultades.

"Saber afrontar problemas que ya has tenido es un plus de tranquilidad. La experiencia me va a ayudar a gestionar mejor la situación del pie". Incluso asume que deberá adaptar su pilotaje. "Quizá ser menos agresivo y jugar mejor mis cartas con la navegación".

Objetivos realistas: día a día… y soñar con una etapa

Lejos de marcarse un objetivo cerrado desde el inicio, Santolino prefiere un planteamiento prudente, condicionado por cómo responda su cuerpo. "No me marco ningún objetivo. Lo principal es ver día a día cómo me encuentro".

Eso sí, la ambición sigue ahí. "Si se dan las circunstancias y me veo con confianza y velocidad, luchar por una etapa siempre lo intentaré. Y acabar en el top 5 es lo que busco desde hace años".

Mirando más allá del Dakar: más W2RC en 2026

De cara al resto de la temporada 2026, el plan del equipo pasa por repetir un programa similar al de este año en el Mundial de Rally Raid, aunque sin completar todo el calendario.

"No tenemos presupuesto para hacer todo el campeonato. Abu Dhabi seguro que no". Portugal y Marruecos aparecen como citas casi aseguradas. "Portugal prácticamente seguro, Marruecos también".

Un calendario que se terminará de definir, como es habitual, tras el propio Dakar.