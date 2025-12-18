Sainz y Ford afrontan con confianza el Dakar 2026: "El crono no entiende de edades"

Madrid-. En las oficinas de Red Bull, escenario ya clásico de la antesala del Dakar para Carlos Sainz en su etapa con Ford, volvió a marcar territorio. No con un cronómetro, sino con palabras. Sereno, reflexivo y con la convicción de quien ha vivido todos los Dakars posibles, el madrileño compareció ante los medios españoles donde se encontraba también Motorsport.com junto a su inseparable copiloto, Lucas Cruz, para desgranar un proyecto que entra en su segundo gran capítulo: Ford, el Raptor T1+ EVO y el Dakar 2026.

Después de un 2025 agridulce —marcado por un vuelco prematuro que cortó de raíz cualquier opción—, Sainz no esconde ni cicatrices ni ambición. Lo que hay ahora es kilometraje, aprendizaje y una hoja de ruta clara, aunque llena de matices.

Kilómetros que valen oro

El Dakar 2025 fue demasiado corto para extraer conclusiones. Por eso, cada rally posterior ha contado. Incluso aquellos que no salieron bien.

"El Dakar fue tan corto que todo kilómetro que puedas hacer es importante, aunque las condiciones no sean exactamente las mismas", explicó Sainz. "No sacas muchas conclusiones de ‘set-up’, porque el coche cambia mucho, pero sí sacas conclusiones de fiabilidad, de problemas que aparecen… y de hacer kilómetros Lucas y yo juntos".

Y ahí está uno de los grandes titulares del año: más rodaje que nunca. Sudáfrica, Portugal, Marruecos… con resultados desiguales, pero con un objetivo común.

"Este año hemos rodado más que en ningún otro. Eso viene muy bien de cara al Dakar".

Portugal: velocidad… y un golpe seco a la realidad

El Rally de Portugal fue especial. No solo por el ritmo —tres primeras etapas entre los tres mejores—, sino porque allí debutó el Ford Raptor T1+ EVO. "Decidí correr Portugal por el mismo motivo de siempre: hacer kilómetros", insistió. "No tanto de ‘set-up’, pero sí de fiabilidad y de rodaje".

El final fue abrupto. Una roca escondida, un tramo estrecho y un accidente que obligó a abandonar.

"No es excusa. No vimos esa piedra escondida dentro de un matorral y ahí se acabó el rally. Decepción, claro. Pero seguimos aprendiendo".

Marruecos: cuando fallar también suma

Si Portugal dejó sensaciones, Marruecos fue una llamada de atención. Un problema mecánico inesperado forzó al equipo a reaccionar con rapidez. "Fue la primera vez que apareció ese problema, y fue una buena llamada de atención", explicó Sainz. "Gracias a Marruecos, el equipo abrió todos los motores antes del Dakar. Probablemente, si no hubiéramos ido, ese problema habría salido en el segundo o tercer día del Dakar… y estaríamos en casa".

No es la primera vez que Marruecos sale torcido antes de un Dakar ganador. Y Sainz lo sabe. "Recuerdo el año que ganamos con Audi: Marruecos fue un desastre. Con Mini igual. Con Peugeot también. Yo siempre veo el vaso medio lleno".

El Raptor T1+ EVO, al detalle

Las evoluciones existen, pero no hacen ruido. Son sutiles, casi invisibles, como suele ocurrir en los coches que ya están cerca del límite. "Hemos llevado el coche al peso mínimo, mejorado el reparto y bajado el centro de gravedad", detalló. "El parabrisas ahora ahorra mucho peso, las suspensiones son algo más ligeras… son mejoras pequeñas, pero se notan".

¿Cuánto se gana por kilómetro? Imposible de medir. "Además, la competencia también mejora. Hay mucha igualdad y el rally se va a jugar por detalles".

Un Dakar largo, equilibrado… y traicionero

Sainz no disimula cierto respeto por el recorrido del Dakar 2026. Etapas largas, dos maratón, ausencia de motos en días clave y más piedra. "Cuanto más tiempo estás en un cronometrado, más cosas pueden pasar", avisó. "Hay días de más de 450 kilómetros. Eso es complicado".

Especial atención a las piedras y a los neumáticos reforzados "por un sitio y no por otro". Y a la navegación. "En una etapa que crees tranquila, de repente el roadbook no está claro… y se produce el lío. Nunca sabes cuándo llegan los problemas".

Experiencia sí, pero con velocidad

La veteranía es un activo, pero no un salvoconducto. "La experiencia es importante, pero sin velocidad y sin talento no ganas nada”, sentenció. “El crono no entiende de edades". Y aun así, reconoce que la lucidez para saber cuándo apretar y cuándo no sigue siendo clave.

"Nadie ve a través de las dunas. A veces es un metro a la derecha o a la izquierda lo que decide todo. Y ahí también hace falta suerte".

Sainz habla sobre su retirada

Llegó la pregunta inevitable. La retirada. Y Sainz respondió sin rodeos, pero con honestidad.

"Lo primero es acabar el Dakar. Luego te miras al espejo y te haces preguntas: ¿te has divertido?, ¿has ido rápido?, ¿sigues con ganas?, ¿crees que puedes ganarlo?".

No depende del resultado, sino de las respuestas. "Espero que llegue un día en el que yo decida no correr más. Me gustaría que fuese una decisión mía".

Y dejó la frase que resonó en la sala: "Creo que me he ganado el derecho a correr hasta que yo quiera".

Ese día llegará. Pero aún no.