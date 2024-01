Loeb provocó intencionadamente su sanción en el Dakar 2024

Shubaytah-. La quinta especial del Rally Dakar fue una muy extraña, puesto que algunos de los grandes favoritos decidieron levantar el pie del acelerador de manera intencionada, y uno de ellos fue Sébastien Loeb, aunque la jugada no le salió tan bien como esperaba. El piloto francés falló en la busca de uno de los waypoint, pero todo formaba parte de su plan para no "revelar nada".

Mira cómo está la clasificación general del Rally Dakar 2024: Dakar Clasificación general del Dakar 2024: posiciones y tiempos (coches, motos y más)

El mito del WRC contó cómo pensó en esa estrategia, la cual no le fue bien porque cedió otros cinco minutos más al perderse: "Hicimos lo que queríamos. Medimos las dunas, sin correr riesgos porque el objetivo era no hacer tiempo, adoptamos una estrategia que nos hacía perder tiempo deliberadamente, y mañana tendremos una buena posición en la pista".

"De hecho, puede parecer mucho tiempo, pero contamos con el hecho de que muchos de los coches que van delante serán lentos, y que todos retrocederán", comentó el galo, quien narró el nacimiento de esa idea. "Al principio, nuestra primera idea era escondernos detrás de una duna y ver pasar a nuestros amigos".

"Podríamos haber parado en mitad de la especial, eso sí. Entonces pensé en esta historia del waypoint en la carretera esta mañana [en un tramo de enlace de casi 500 kilómetros con tan solo tres curvas]", reveló el nueve veces campeón del mundo. "Tuve tiempo para pensarlo, me dije, '¿y por qué no perdemos un waypoint?' De esta manera todos creerían que habríamos llegado a la meta sin revelar nada".

"Ya me imaginaba aparcando con Nasser [Al Attiyah] y Yazeed [Al Rajhi] en meta, ellos iban a perder cinco minutos, y yo un poco más. No fue así, pero, de todos modos, di varias vueltas para mirar dónde estaban, sin verlos", afirmó el piloto del Bahrain Raid Xtreme, que eligió por dónde pasar para ceder ese hueco. "Había elegido uno de los tres waypoint que valen un cuarto de hora cada uno, y todos los demás son de una hora. Intentamos pasar por alto el waypoint del kilómetro 92, pero no lo conseguimos, sabíamos que había uno más lejos".

Sébastien Loeb saldrá a la Etapa 48 Horas con la intención de recortar terreno, y prestará atención a las duras dunas del Empty Quarter: "Será muy duro para los coches. Corren el riesgo de calentarse al pasar las dunas, lo que perjudicará la transmisión por las sacudidas que experimentará, tenemos que esperar que se mantenga".

"Físicamente, también tendrás que mantenerte concentrado. Las dunas, a primera vista son todas iguales, excepto que detrás, no siempre es lo mismo. Entonces, entraremos en un ritmo en el que realmente tendremos que permanecer despiertos", sentenció el noveno clasificado de la general del Rally Dakar 2024.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!