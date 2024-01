Sainz espera el resultado de su estrategia en el Dakar 2024

Shubaytah-. La Etapa 5 del Rally Dakar 2024 estuvo marcada por las dunas, que se extendían a lo largo de 118 kilómetros cronometrados, aunque con 527 de enlace que causaron estragos en el físico de los pilotos, que se preparan ya de cara a la maratón de 48 horas con una especial dividida en dos días.

Uno de los que irá poco a poco en esa parte de la carrera será Carlos Sainz, que consciente de la importancia que tendrá esa novedad, decidió no ir a fondo para tener una buena posición de salida: "Hemos intentado no ir rápido y parar ahí al final a ver si la estrategia para mañana es buena, pero ya veremos a ver. No sé, paramos un poco, pero tenemos que esperar un par de días más para ver si fue bueno o no".

Ademas, el español aseguró a los medios allí presentes, entre los que estaba Motorsport.com, que el resultado de Nasser Al Attiyah fue "bastante bueno", pero el resultado de su plan no se conocerá hasta después del inicio de la Etapa 48 Horas: "La etapa fue bien. La estrategia que teníamos era que si entraban ellos, pararnos tres minutos, y eso es lo que hemos hecho".

"Pasado mañana veremos si es un error o un acierto, todo es posible", continuó Carlos Sainz. "El tiempo de Nasser [Al Attiyah] es bastante bueno, y no sé mañana abriendo qué ritmo va a llevar. Nosotros, desde luego, hemos decidido hacerlo así, y pasado mañana veremos si nos hemos equivocado o no, habrá que esperar".

El piloto de Audi explicó que no se atrevía a decir "qué es lo mejor", pero es consciente de que el Empty Quarter será clave para el desarrollo del Rally Dakar 2024: "Es una parte importante del rally justo antes del día de descanso, con la situación nueva de no tener las motos durante 600 kilómetros. Son bastantes ingredientes nuevos para los coches en esta etapa".

Su objetivo no era otro que "estar en la lucha por la victoria", aunque ve que las etapas de la segunda semana también serán complicadas, y cuando se le propuso hacer números cuando estuviese perdido en medio de la nada en la especial de 48 horas, contestó: "Es posible. Además es que no vamos a tener ni idea de cómo vamos".

"Tenemos que mirar con el equipo si hay alguna opción para poder saberlo, pero será interesante. Lo único que puedes hacer es acelerar y hacerlo lo mejor posible y, como digo, mañana se verá si merecía la pena perder tiempo hoy, o salir al ataque como ha hecho Nasser", sentenció el piloto madrileño.

