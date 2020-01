Barreda: "Había que estar ahí, era importante no perder demasiado"

Al Wajh (Arabia Saudí).- Toby Price empezó en modo campeón el Dakar 2020 y ganó la primera etapa de forma clara. Al australiano le benefició el orden de salida que se estableció y fue capaz de meter tiempo a todos sus rivales. Ricky Brabec, segundo, ya está a más de dos minutos.

En una edición donde la organización ha endurecido el recorrido desde el primer día, las diferencias fueron bastante grandes. Así, el top 10 donde figuran los principales favoritos, ya está separado por casi 10 minutos.

Uno de ellos es Joan Barreda, que acabó séptimo. El de Torreblanca (Castellón) se dejó 7:51 en una etapa donde no acabó de encontrar las sensaciones.

"El feeling no ha sido tan bueno y ya desde los primeros kilómetros he visto que no me sentía como yo quería", explicó el valenciano al final del día. "La primera parte, con pistas pedregosas, peligrosas, con mucho polvo, me ha costado muchísimo adelantar al piloto que salía delante de mí. A partir de ahí he ido aumentando el ritmo y desde el repostaje he empezado a recuperar sensaciones. Me he juntado con Ricky [Brabec], que ha hecho una muy buena etapa, y hemos ido juntos hasta el final. Hemos tenido justo antes de llegar a una zona complicada un momento de dudas. Es curioso porque ibas por ahí y había pistas para todos los lados. Nos ha salido bien a todos, pero no es fácil. Con el polvo tienes que arriesgar para acercarte y siempre es peligroso".

Crónica de la primera etapa: Price empieza donde lo dejó y se impone en la primera etapa

El castellonense sabe que el Dakar es una carrera de fondo en la que tan importante es ir rápido como saber mantener la calma.

"Había que estar ahí, sabíamos que hoy se iban a hacer minutos, pero era importante no perder demasiados. Entra dentro de lo normal y de lo que esperamos de la etapa. Tenemos que estar en el grupo delantero, dicen que los primeros 6 días serán muy importantes en el Dakar, pero tengo que ir día a día, estar en el grupo y no cometer errores graves. Seguro que mañana sin ver el roadbook aún será más complicado y hay que estar atentos", advierte.

El cambio de estilo en el Dakar está haciendo que se corra menos, pero Barreda no se ha reservado nada ya desde el primer día.

"Mi forma de ser es darlo todo. He intentado siempre dar el máximo. Este año será lo mismo, pero hay que estar ahí sin cometer errores y hay que correr, porque cada vez los pilotos corren más y está todo más ajustado. Pero también hay que guardarnos un poco para los últimos días llegar frescos. Sí que hay mucha más navegación, pero el ritmo es alto. Al final se corre muchísimo y todo te llega muy rápido. Cada cosa tiene su complicación. Si miras la velocidad media seguramente habrá sido más baja, pero ha sido muy trabajosa", comentó.

En la segunda etapa los pilotos ya se enfrentan al reto de recibir el roadbook 15 minutos antes del arranque. A ello habrá que añadir que es la primera parte de la etapa Súper maratón y que no podrán contar con asistencia mecánica de cara al martes.

"Vamos a ver mañana cómo se da, porque si es así, caminos con piedras, es muy difícil adelantar, no te puedes salir del camino, dejamos una estela bastante ancha y no se ve nada. Depende de la zona donde sea la etapa y si es montañosa o de desierto abierto. Mañana vamos a intentar tener buen ritmo. Esperemos no encontrar demasiado polvo. Es una etapa muy larga, más de 400 kilómetros. Hay que guardar toda la mecánica", respondió a pregunta de Motorsport.com.

De nuevo se avecina un duelo por la victoria entre KTM y Honda, con permiso de Yamaha. Los austríacos llevan 18 victorias consecutivas, pero los japoneses llegan más decididos que nunca.

"KTM es muy fuerte, sobre todo en esta carrera que es más larga y de desgaste. Honda lo que tiene es muchas ganas", apunta Barreda, que deja claro que poco podrá hacer en los 10 minutos que les da la organización en la Súper Maratón de 367 kilómetros cronometrados el lunes y los 414 del martes.

"Sacaré el roadbook y poco más. Espero que llegue la moto entera porque si no será complicado. Al día siguiente sí que puedes hacer, pero pierdes tiempo. En Marruecos ya rompí la rueda delantera y lo salvé de milagro. Intentaré ir con calma", concluye.